お笑いコンビ「トミーズ」のトミーズ雅が１日、毎日放送「せやねん！」に出演。この日夜から配信が始まる「ダウンタウン」（松本人志、浜田雅功）によるネット配信サービス「ダウンタウンプラス」についてコメントした。

「ダウンタウンプラス」はこの日の午後９時から、松本の生配信トークでスタート予定。コンテンツには映画やバラエティー番組の過去作のほか、新作番組として「７：３ボイス」「大喜利ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ」「ダウプラボイス」「実のない話トーナメント」がラインアップされている。

これについて、ダウンタウンと同期の雅は「全部、松本がやるわけ？ しんどない？」と心配そうに口を手で覆った。さらに「レギュラー、いきなり（生配信と合わせ）５本をドン！と持つということ？」と信じられないといった様子だ。

相方のトミーズ健も「これ、普通のテレビと一緒で毎週、毎週やってかなアカンの？」と口あんぐり。雅は「こういうことをやった最初の芸人さんやな。野茂（英雄）みたいなもんや」と日本人メジャーリーガーのパイオニアと並べ称賛した。

また、共演のチュートリアル・徳井義実は同サービスについて「お笑いのことしか気にしなくていいっていうコンテンツやから、お笑い見たい人はやっぱり（入会するだろう）。僕も入ってますけど。年間プランに。昨日入りました」と告白した。

これを聞いた雅は「お前の携帯でタダで見れるいうことか…」と徳井に目くばせ。「入りなはれや、同期なんやから」とこれを拒否されると、「お願いしよう。同期やからタダにしてくれへんかなあ。同期に金払うのけったくそ悪いのぅ」と本音をこぼした。

さらに同サービスの今後について雅は「多分、儲かるよ、これ」と太鼓判を押し、「井上尚弥の試合とダウンタウン・松本のしゃべりは一緒かどうか？ということですよ」と有料動画配信での視聴がスタンダードとなったボクシングに並べるか？注目していた。