完売続出『柴犬スティーブ白書』。著者が明かすドライブの裏側「スティーブが第二のドライバーに…！」
登録者数急増中のYouTubeチャンネル「柴犬スティーブ【コーギーと猫を添えて】」。柴犬・スティーブとコーギーのハル、猫のディス子との“人間より人間らしい”日常が人気を集め、SNS総フォロワー数は90万人を突破。
40も過ぎて赤信号。テスト前一夜漬けするように、健康診断の直前だけ頑張るのはいかがなものか。昔の姿に戻りたい。いつまでも愛犬と一緒に、たくさん散歩したい（切実）。
飼い主の健康も大事！ ってなわけで、とーさんの膝、がんばろーね！
スティーブは静かに自分の場所から動きませんが、ハルがどんどん動くのでこのようなことに……。そんな様子も相まって、とーさんは広くてそれぞれの居場所が与えられる大きな車に夢を馳せています。（2024年5月現在）
スティーブ達に1日でも長く生きてもらいたい、一緒にいたい。もちろん妻や子どもたち、家族の健康も常に気になります。皆で一緒にいつまでも笑っていたい。ただ、自分が一番最初に倒れてしまっては意味がないなぁ……などと考えておりました。健康というカテゴリだけでも考えることが山の様です。
--スティーブとハルとのドライブで印象に残っている“神回”エピソードはありますか？
そうですね、スティーブは常に運転席と助手席の真ん中を陣取ります。何か使命を帯びているかのようなまなざしで、目的地に到着するまで第二のドライバーの目となっております。ハルは右にガサガサ左にガサガサ、到着まで絶えず動き続けています。
ドライブ動画の神回エピソードですが、三毛猫のディス子が10歳の誕生日を迎えた回でしょうか。冒頭スティーブ・ハルと一緒にプレゼントを買いに行く動画です。この回は特に「会話が成立していてすごい！」「本当に喋ってるみたい！」などのコメントをたくさんいただきました。えっと……喋ってますけど？（笑）
--書籍にはキャピングカーについても描かれていますが、実際にスティーブたちと旅するならどんな場所に行ってみたいですか？
全国いろいろなところに行ってみたいですね。彼らはたくさんの雪をまだ見たことがありません。東京に住んでいた頃、少し積もる程度の雪なら体験していますが、せっかくなら辺り一面銀世界を見せてあげたいですね！
北海道の友人に「札幌雪まつりにキャンピングカーで行きたい！」と伝えたら全力で止められました。
この書籍の執筆者：柴犬スティーブch プロフィール
柴犬・スティーブ、コーギー・ハル、三毛猫・ディス子のアテレコ犬猫YouTubeチャンネル。かーさんによる編集と、とーさん作曲の動画内BGMが人気（長男も2025年4月に編集デビュー）。「視聴者さんを笑わせたい！」という思いで、疲れた日々の処方箋になるような動画を制作。地元・香川県の企業をはじめ、さまざまなコラボレーション動画やグッズ製作、日本犬専門誌『Shi-Ba』の連載などで も活躍中。(文:柴犬スティーブch)
「健康・長寿」について考えてみた「健康長寿」という単語を聞いて“ギクリ”としたのはとーさん。ラーメンとお酒を愛するためか、恵まれた体型をしています。
飼い主“とーさん”にインタビュー！--「健康長寿」の話はとーさん自身の体験が反映されているとのことですが、執筆時に意識したことは？
この書籍の執筆者：柴犬スティーブch プロフィール
