「元祖親子丼」2800円

●親子丼の発祥店として知られる人形町の老舗『玉ひで』が、3年半ぶりにリニューアルオープン。新生・玉ひでの親子丼を味わってきた。

「親子丼」といえば、鶏肉と卵でつくる丼メシの定番だが、東京で親子丼といえば、何をおいても人形町の鳥料理専門店『玉ひで』の名を挙げないわけにはいかないだろう。

『玉ひで』の創業は、江戸期の宝暦10年（1760年）。軍鶏（しゃも）鍋をはじめとする鳥料理の専門店として、265年という途方もなく長い歴史を紡いできた。

そして「親子丼」という料理を生み出したのも、この『玉ひで』。明治24年に、軍鶏鍋の肉と割り下を卵でとじ、ご飯にのせたものを出前限定で売り出したのが始まり。

現店主で8代目の山田耕之亮さん（写真）によれば、『玉ひで』が親子丼の発祥店だという事実はNHKの調査でわかったらしい

この親子丼を求める客で形成される同店の行列は、もはや人形町の街の風物詩と言っていい。もちろん、“発祥の店”というだけで人は列を作らない。並ぶのはやっぱりウマいから。常に親子丼の味をブラッシュアップしているからこそ、時代が変わっても人気なのだと思う。

完成予想図

そんな『玉ひで』、2022年から店舗の改修工事が始まり、しばらく休業中だったが、この2025年11月1日にようやく本格的に再始動する。リニューアル後はビルとなり、今後、2Fに日本酒バー、12Fには『玉ひで』の高級ラインがオープン予定。

これに先駆けて行われた内覧会では、江戸時代から飼育されていた軍鶏の血統を受け継ぐ銘柄鶏「東京しゃも」を使った「元祖親子丼」（2800円）が振る舞われた。

丸い丼は、リニューアルを機に卵を模して作ったものだそう

赤くて丸い丼のフタを開けると、目に飛び込んでくるのは、プルンと波打ち、キラキラと黄金色に輝く卵の海と、点在する美しい鶏肉。玉ねぎも三つ葉もなし。シンプル・イズ・ベスト。この時点で、眼の前の一杯がただの親子丼ではないことがわかる。

親子丼には軍鶏のつみれが入ったスープとお新香が添えられる

添えられたスプーンで、卵をまとった鶏肉とご飯をひと口。秘伝の割り下で軽く煮込まれた「東京しゃも」の強い旨みと噛み応えがたまらない。そこに特注の卵＆割り下の甘辛い味わいが同時に押し寄せてくる。絶妙な炊き加減のコシヒカリとの相性は言わずもがな。さすが発祥の親子丼はひと味違うと思わされる逸品だった。

「軍鶏づくし親子丼」3800円 [食楽web]

今回いただいた「元祖親子丼」のほか、「とく親子丼」（昼のみ・1900円）、「軍鶏づくし親子丼」（3800円）、「天然白レバ入り親子丼」（5500円）など、さまざまなバリエーションの親子丼が楽しめる。

箸置きも卵や鶏のかたち。親子丼への愛がすごい

もしまだ『玉ひで』の親子丼を食べたことがないという人は、11月1日のリニューアルオープンを機に訪れて、東京の親子丼の最高峰を体験してみては？

●SHOP INFO

玉ひで

住：東京都中央区日本橋人形町1-17-10

TEL：03-3668-7651

営：11:30～13:30（親子丼のみ）、17:00～21:30（軍鶏鍋・鳥料理・親子丼）

