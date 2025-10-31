米国のお茶の間にも広まる大谷翔平の異次元さ　人気トーク番組の司会が“ネタ”に「オオタニは本当に理解不能だ」

球界だけでなく、米国内にも広まる大谷の名。その事実は彼のポテンシャルの凄まじさを感じさせる(C)Getty Images

米球界、いや米国内でも「ショウヘイ・オオタニ」の存在は確実に広まっている。

目下、開催中のブルージェイズとのワールドシリーズにドジャースの一員として出場する大谷翔平は、延長18回の末に決着となった第3戦で、2本の本塁打を含む4本の長打を記録するなど「9出塁」を記録。そして翌日に開催された第4戦には「1番・投手兼DH」で先発登板し、投手として今季最長タイの6回0/3回（93球）を消化。驚異的なタフネスを見せつけた。

アニメやTVゲームでも描けないプレーを淡々とこなしている大谷。そのパフォーマンスは、ハリウッドでも広く知れ渡っている。現地時間10月27日、人気トーク番組『The Tonight Show』に元ヤンキースの強打者であるアレックス・ロドリゲス氏が出演。番組司会を務めるコメディアンのジミー・ファロン氏とともに、二刀流スターの話題に花を咲かせた。

まず、「俺たちのショウヘイ・オオタニは規格外だ。エキサイティングなもんじゃない」とA・ロドリゲス氏が切り出すと、これにファロン氏が「オオタニは本当に理解不能だよね」と呼応。「だって何でもできるんでしょ？ 僕らからすると本当に宇宙から来たエイリアンみたいだ。ピッチャーがホームランを打つなんて他に誰がやれるのさ」とレジェンドに問いかけた。