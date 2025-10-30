Á´¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¡ª ¡ÖNazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡×¤ÇÈ¢º¬¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ÈÄ®²ÈÉ÷¾ð¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Ú¤¹¤ß¤º¤ß½ÉÇñ¥ì¥Ý¡Û
È¢º¬¤ÎÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢µþÄ®²°¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÎ¹´Û2025Ç¯5·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖNazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡Ê¤Ê¤º¤Ê ¤Ï¤³¤Í ¤ß¤ä¤Î¤·¤¿¡Ë¡×¤Ï¡¢È¢º¬¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ÈµþÅÔ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÄ®²°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤Î¹´Û¡£Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖNazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÆ²¥öÅç·ÌÃ«¤Î¶á¤¯¡£È¢º¬¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦È¢º¬ÅòËÜ±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
È¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¤Ç¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¡ÖµÜ¥Î²¼±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó15Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎµþÅÔ¤ÎÏ©ÃÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¡¢¼ñ¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¡£Â¸µ¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤¹¹ÔÅô¤ä¡¢³°¤«¤éÂ³¤¯ÉßÀÐ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ï©ÃÏÎ¢¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£ ÏÂ¥â¥À¥ó¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¹´Û¤¬¤¢¤ëÌÚ²ì¼þÊÕ¤ÎÃÏ¿Þ¡£½ÉÇñ¼Ô¤Ë´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ÎºÝ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¿©»ö½è¡£ÌÚ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÅ·°æ¤äÊÉ¤È¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¹õ¤¤ÀÐ¾ö¤Î¾²¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éµï¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤¨¤Æ¿©»ö½è¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡ÖNazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡×¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸òÎ®¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºà»þ¤â¡Ö¤É¤³¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Öº£²ó¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤ëÈ¢º¬¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö½è¤Î±ü¤Ë¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È·Ú¿©¤¬¡£¾®ÅÄ¸¶¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢È¬¥Ä¶¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢È¢º¬¤ÈµþÅÔ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÉÊ¡¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È·Ú¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï13¡Á17»þ¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼«Í³¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤é¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¥â¥À¥ó¤ÊµÒ¼¼¤ÇÆü¾ï¤òËº¤ì¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤òº£²ó½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡Ö¡Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¡Û»°¾ò¡ÊSANJYO¡Ë¡×¡£¿´°Â¤é¤°ÏÂ¼¼¤ä¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÏÂ¥â¥À¥ó¤ÊµÒ¼¼¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÉô²°¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¾®ÏÃ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
Éô²°¤òË¬¤ì¤ÆºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶À¤ÈÄóÅô¤Î¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÏ²¼¡£
µþÅÔ¤ÎÄ®²°¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢´Ö¸ý¤¬¶¹¤¯±ü¹Ô¤¤¬¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¡Ú¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¡Û»°¾ò¡ÊSANJYO¡Ë¡×¤Ç¤â¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ü¤ÎÉô²°¤ØÂ³¤¯ºÙ¤¤Ï²¼¤Ë¤ÏÉßÀÐ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶À¤ÎÈ¿¼Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬ÁÇÅ¨¡ª ¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤È¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤¬2¤ÄÊÂ¤Ö¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¡£Ëí¸µ¤Ë¤ÏÄóÅô¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¥é¥ó¥×¤¬¤¢¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¤ÏÈ¢º¬¤ÎÂç¼«Á³¤â¸«¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ò¤Ò¤È¤ê¤¸¤á¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê²á¤´¤·Êý¤â¡£ ¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢5¾ö¤ÎÏÂ¼¼¤¬¡£4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ë¤È¤¤Ï¤³¤³¤ËÉÛÃÄ¤òÉß¤¤Þ¤¹¡£ ÏÂ¼¼¤ÇÌÜ¤ò¤Ò¤¯¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î³Ý¤±¼´¡£¿åËÏ¤ò»È¤Ã¤¿ÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ë³¨ÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¢¤ëÈëÌ©¤¬¡£¼Â¤ÏÎ¹´Û¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤òÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÁáÀî¤«¤éÀÐ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿åËÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÅ¾¤¬¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¤â¡¢È¢º¬¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£³Ý¤±¼´¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿åËÏ¤ò¤Ä¤±¤ÆÅ¾¤¬¤·¤¿ÀÐ¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤è¤ê¿Æ¤·¤ß¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
³Ý¤±¼´¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢È¢º¬¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò¡ÖGEO-¥¸¥ª-¡×¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤ÇÃÏµå¡¢ÂçÃÏ¡Ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç´Ñ»¡¤·É½¸½¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬´ÛÆâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÈºÂ¤ê¿´ÃÏÈ´·²¤Ê¥½¥Õ¥¡¡£¥½¥Õ¥¡¤ÏÂç¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿²Å¾¤Ù¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢»×¤¤¤¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥À¡¼¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼µíÆý¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤ÉÁ´6¼ï¤ÎÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¡£¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÍÎÁ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤â4¼ïÎà¡£¤É¤ì¤â½ÉÇñÃæ¤Ë°û¤ß¤¤ì¤½¤¦¤Ê¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê¾¾¸¶¡¦¸Þ¾ò¡¦»°¾ò¤Î3Éô²°¤Î¤ß¡Ë
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
¡ÖNazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡×¤Ç¤ÏÍÎÁ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬²ÙÊª¤ÎÅöÆüÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Î¹´Û¤«¤éÈ¢º¬ÅòËÜ±Ø¤Þ¤Ç²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢²ÙÊª¤¬ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¡Ê3ÊÕ¤Î¹ç·×¤¬140cm¡¢18kg°ÊÆâ¤Î¤â¤Î¡Ë¤Ï1¸Ä1000±ß¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£È¯Á÷¸å¤Ï13»þ30Ê¬¡Á18»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤ÏÅöÆüÄ«10»þ¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Å·Á³²¹Àô¤ò¤Ò¤È¤ê¤¸¤á¡ª ³ÆµÒ¼¼ÀìÍÑ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÖNazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Á´Éô²°¤ËÀìÍÑ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Þ¤¿¤ÏÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£È¢º¬¤ÎÂç¼«Á³¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é²¹Àô¤ò³Ú¤·¤à¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤òÎ®¤ì¤ëÁáÀî¤Î¤»¤»¤é¤®¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤âÈ´·²¡ª
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
Àô¼Á¤ÏÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¢¥ë¥«¥êÀ½ã²¹Àô¤Ç¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤È¤·¤¿¿¨´¶¤¬ÆÃÄ§¡£´ØÀáÄË¤ä¹øÄË¤Ê¤É¤ÎËýÀ¾É¾õ¤ä¡¢Îä¤¨À¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÉÔÌ²¡¢ÈèÏ«²óÉü¤Ê¤É¤Î¸úÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¤ªÉô²°¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤â¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¡Ú¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ä¥¤¥ó¡Û¾¾¸¶ (MATSUBARA)¡×¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡£¤Ê¤ó¤È¥Ö¥é¥ó¥³¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª ¥Ö¥é¥ó¥³¤ËºÂ¤ì¤Ð¡¢ÂÅò¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç²¹Àô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±ü¤Ë¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ËÎÃ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÉ¿å¥½¥Õ¥¡¤â¡£¤ªÉô²°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤Ï¼¼Æâ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤äÈ±¤Ï¤³¤Á¤é¤ÇÀö¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Ï¡ÖNazuna¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡£
ÀöÌÌ½ê¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀöÌÌÂæ¤¬2¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Æ¡¢Ä«¤âÆ±»þ¤Ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
»õ¥Ö¥é¥·¤ä¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¡¢¤¯¤·¤Ê¤É¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¤ä²½¾Ñ¿å¡¢Æý±Õ¤Ê¤É¡¢½÷À¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÀªÂ·¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ò¤ÈÄÌ¤êÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¿¥ª¥ë¤äÃå¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤¼¼ÆâÃå¤â¡ÖNazuna¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤â¤Î¡£¥¿¥ª¥ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤ª¤ß¤ä¤²¤ËÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿©ºà¤ÎÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹ë²Ú¤ÊÍ¼¿©&Ä«¿©Í¼¿©¤ÈÄ«¿©¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¤È¤¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¿©»ö½è¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤ÎÍ¼¿©¤Ï¡¢ÏÂ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÍ»¹ç¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¡£Á°ºÚ¤Ë¤Ï¡¢³ê¤é¤«¤Ê¤ª¤Ü¤íÆ¦Éå¤äòÖ¤ÎÃº¾Æ¤¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¹ñ»ºÏÂµí¤ÈÈ¢º¬»³Ï¼ÆÚ¤òÆÃÀ½¤Î¤À¤·¤ÇÌ£¤ï¤¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤µ¤ì¤ë¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¤ªÆù¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª ¤ªÆùËÜ¤Î´Å¤µ¤ò¤À¤·¤¬°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äù¤á¤Ë¤Ï¤À¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÀ½¥ê¥¾¥Ã¥È¤¬¡£ÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¹Ô¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡¢¹ë²Ú¤ÊÍ¼¿©¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤Ï17»þ30Ê¬¤È19»þ¤Î2ÉôÀ©¡£Í½Ìó»þ¤Ë»þ´Ö¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤Ï½ÉÇñ¤Î2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£Ä«¿©¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¿©ºà¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¼çºÚ¤ÏÆù¤Èµû¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ Ä«¤«¤é¸üÀÚ¤ê¤Î¹ñ»ºÏÂµí¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âìÔÂô¡£±ö¤À¤±¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆÎÁÄâ¡ÖÈ¬ÂåÌÜµ·Ê¼±Ò¡×¤è¤ê»ÅÆþ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÊÆ¤È¤âÁêÀÈ´·²¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
Ä«¿©¤Î»þ´Ö¤Ï8¡Á10»þ¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¤È¤¤ËÍèÅ¹»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìë¿©¤È¤·¤ÆÃã¤½¤Ð¤ò1ÇÕ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÀ½¤ÎÃã¤½¤Ð¤Î¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ë¥·¥ó¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤È¥Ë¥·¥ó¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
½ÉÇñ¤¹¤ß¤º¤ßinfo
¡ÖÃã¤½¤Ð¡×¤¬ÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï20¡Á24»þ¡£µÒ¼¼¤Ë¤¢¤ëÅÅÏÃ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÃíÊ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¡ÛÈ¢º¬¶¯Íå¸ø±àÂçÀµ3Ç¯(1914)³«±à¤Î¡¢Áá±À»³ÃæÊ¢¤Ë¹¤¬¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¼°À°·¿Äí±à¡£Ê®¿å¤òÃæ¿´¤Ëº¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÂ¤±à¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¤ä¥·¥ã¥¯¥Ê¥²¤Ê¤É¤Î²Ö¤ÈÎÐ¤ÎÌÚ¡¹¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç®ÂÓ¿¢Êª´Û¤äÃã¼¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¸³¹©·Ý´Û¡ÖÈ¢º¬¥¯¥é¥Õ¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿á¤¥¬¥é¥¹¡¢Æ«·Ý¡¢¤È¤ó¤Ü¶Ì¤Ê¤É¤ÎÀ½ºî¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¡ÛÄ¦¹ï¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¾¼ÏÂ44Ç¯(1969)¤Ë³«´Û¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÌî³°Èþ½Ñ´Û¡£¹¡¹¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤ÎÐ¤Î¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¡¦¥í¥À¥ó¤ä¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¤Ê¤É¤¬À©ºî¤·¤¿Ä¦¹ïºîÉÊ120Í¾ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó7ËüÖ¤Îµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿ºîÉÊ¡¢¥Ô¥«¥½´Û¤äËÜ´Û¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î²°ÆâÅ¸¼¨¾ì¤¬ÅÀºß¤·¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î¸»Àô¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ä¹¤µ20m¤Î¤«¤±Î®¤·¤Î²¹ÀôÂÅò¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼Ö¤Ç15Ê¬¡ÛÈ¢º¬ÅòËÜ±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦Å¹¤ä¤ß¤ä¤²ÊªÅ¹¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¡¢Ìó50Å¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤ëÈ¢º¬¤Î¸¼´Ø¸ý¡£¿©¤ÙÊâ¤¤ä¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
10:00¡¡È¢º¬ÅòËÜ±Ø¤ËÅþÃå¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°
10:30¡¡¡ÖÄ¦¹ï¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡×¤ÇÄ¦¹ïºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à
15:00¡¡¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÖNazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡×¤Ø
15:30¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó&µÒ¼¼¤Ç²ÙÊª¤òÀ°Íý
16:00¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È·Ú¿©¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
17:30¡¡¤ª¿©»ö½è¤Ç¶Ë¾å¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ÎÍ¼¿©¤òÌ£¤ï¤¦
19:00¡¡µÒ¼¼¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇÈ¢º¬¤ÎÂç¼«Á³¤òËþµÊ
21:30¡¡¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¤éÃã¤½¤Ð¤òÃíÊ¸
23:00¡¡½¢¿²½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¤é¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
7:00¡¡Ä«¤«¤éÏªÅ·É÷Ï¤¤ò´®Ç½
8:00¡¡¤ª¿©»ö½è¤Ç°ÏÏ§Î¢¤ÎÄ«¿©
10:00¡¡ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
11:00¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£²ÙÊª¤ÏÎ¹´Û¤Î¡ÖÅöÆüÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò³èÍÑ
11:30¡¡¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÖÈ¢º¬¶¯Íå¸ø±à¡×¤Ø¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¼°À°·¿Äí±à¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à
14:00¡¡¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈ¢º¬ÅòËÜ±Ø¤Ø
14:30¡¡¡ÖÈ¢º¬ÅòËÜ¾¦Å¹³¹¡×¤ÇÃÙ¤á¤Î¥é¥ó¥Á¤È¤ª¤ß¤ä¤²Ãµ¤·
Í¼Êý¡¡µ¢Ï©¤Ø
Á´µÒ¼¼¤ËÏªÅ·É÷Ï¤¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢È¢º¬¤ÎË¤«¤ÊÂç¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¿·¤·¤¤Î¹´Û¡ÖNazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼ñ¤¢¤ëµÒ¼¼¤Ç±©¤ò¿¤Ð¤¹¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¤¯¤Ä¤í¤®»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£Nazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡Ê¤Ê¤º¤Ê ¤Ï¤³¤Í ¤ß¤ä¤Î¤·¤¿¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂÊÁ²¼·´È¢º¬Ä®ÌÚ²ì1013-63
TEL¡§0460-83-3915
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó/¥¢¥¦¥È¡§15¡Á21»þ/11»þ
ÎÁ¶â¡§1Éô²°1Çñ 89800±ß¡Á¡ÊÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§È¢º¬ÅÐ»³¥Ð¥¹¡ÖÌÚ²ì²¹ÀôÆþ¸ý¡×¹ß¼Ö¤¹¤°¡¢È¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¡ÖµÜ¥Î²¼±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó15Ê¬
▶▶¡Ö¤¹¤ß¤º¤ß½ÉÇñ¥ë¥Ý¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Photo¡§Nazuna È¢º¬ µÜ¥Î²¼¡¢ÁýÅÄ¼ë²»¡Êvivace¡Ë
Text¡§ÁýÅÄ¼ë²»¡Êvivace¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£