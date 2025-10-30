ほんのり甘くてほろ苦い味わい！マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」
マクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」から「三角チョコパイ ティラミス」が5年ぶりに復活！
マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、コーヒークリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ、ほんのり甘くてほろ苦い味わいが特長のスイーツです☆
マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」
価格：190円(税込)〜
販売期間：2025年11月5日（水）〜11月下旬予定
販売時間：開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます
販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）
2007年の初登場以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして多くの方々に親しまれてきた、マクドナルドの「三角チョコパイ」
何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、とろ〜りとしたクリームの絶妙なハーモニーが特長で、毎年異なるフレーバーを展開しながら、幅広い世代に愛されています。
ティータイムのひとときや、自分へのご褒美としても人気の、寒い季節にぴったりなホットスイーツです。
今回、2020年に期間限定で登場し、大好評を博した「三角チョコパイ ティラミス」が、5年ぶりに復活！
今回の「ティラミス」は、マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ、大人向けの濃厚な味わいが特長です。
チーズチョコクリームにはココアクッキーを配合し、濃厚さと食感にアクセントをプラスしています。
そして今回は、新たにザクザク食感のコーンクラッシュを加えることで、チョコクリームの甘みとなめらかな食感のコントラストをさらに際立たせ、“ザクとろ”食感にパワーアップ。
より一層、奥行きのある味わいが楽しめる期間限定の一品に仕上げられています。
「三角チョコパイ ティラミス」は、”うさぎ”をモチーフにした数量限定パッケージで提供されます。
茶うさぎのイラストをあしらった、思わず写真を撮りたくなるようなかわいらしいパッケージです☆
販売中「三角チョコパイ 黒」
価格：170円(税込)〜
販売期間：販売中〜2025年12月下旬予定
期間限定で販売されている、2007年の初登場から2025年で19年目を迎える「三角チョコパイ」
何層にも重ねたサクサクとした食感の三角パイに、とろ〜りあたたかいチョコレートフレーバーのクリームのハーモニーが多くの方から人気を博している、マクドナルドの秋冬の定番人気ホットスイーツです。
アーモンドの食感が楽しめるとろ〜りチョコクリームを、サクサクのパイ生地で包んだ、不動の人気メニューです。
マスカルポーネチーズチョコクリームとほろ苦コーヒークリームにザクとろ食感を組み合わせた期間限定スイーツ。
マクドナルドにて2025年11月5日より販売される「三角チョコパイ ティラミス」の紹介でした☆
続きを見る
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ほんのり甘くてほろ苦い味わい！マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」 appeared first on Dtimes.