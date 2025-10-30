¡Ú¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤è¤¦¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤³¤¦¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì!?¡Û¶ÛÄ¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò°ì½Ö¤Ç¥é¥¯¤Ë¤¹¤ëÊýË¡
Âç»ö¤Ê²ñµÄ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÁ°¤ä¡¢É¾²Á¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤Ê¤É¶ÛÄ¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤È¤¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤è¤¦¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤³¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¶ÛÄ¥¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¤è¤ê¤è¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¡Ê¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦L¡¦¥¿¥¤¥ÄÃø¡¢µ×»³ÍÕ»ÒÌõ¡Ë¤À¡£ËÜ½ñ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿ÉÔ°Â¡¦ÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¡¢¼«Ê¬¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤»¤ëÊýË¡¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¸ú²ÌÈ´·²¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ½ñ¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë
¶ÛÄ¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤éÍè¤ë¥¹¥È¥ì¥¹
Âç»ö¤Ê²ñµÄ¤Ç¤ÎÊó¹ð¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¡¢Âç»ö¤Ê·èÃÇ¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ìÃ¯¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
Äù¤áÀÚ¤ê¤¬Ã»¤¤¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¤Ê¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¤¤â¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£
Å¬ÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂçÊÑ¤À¡£
¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡¢Æ¬¿¿¤ÃÇò¡¢¼ê¤Ë´À¤ò¤«¤¯¤ï»Ø¤Ï¿Ì¤¨¤ë¤ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï½¸Ãæ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤ÐÇ½ÎÏ¤ÎÈ¾Ê¬¤â½Ð¤»¤º¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ö¶¼°Ò¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¿´Çï¿ô¤ä·ì°µ¤¬¾å¾º¤·¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢Ç§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¶ÛÄ¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¿´¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òË½¤ì¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ê¤º¤±¤¿¤¤¡£
¾®¿´¼Ô¤Ç¡¢°û¤ß²ñ¤Î´´»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ã¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì
¶ÛÄ¥¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤Þ¤ê¡¢Ë½¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡ÖÍî¤ÁÃå¤³¤¦¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ê¤É¤È¾§¤¨¤¬¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
»ä¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¡¢Íî¤ÁÃå¤±¡×¤È¤è¤¯¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î½Ú¶µ¼ø¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹Çî»Î¤Î¸¦µæ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¡Êp.42¡Ë
³Î¤«¤Ë¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤°¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¿¼¸ÆµÛ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£
¤à¤·¤í¡¢¡ÖÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥É¥¥É¥¤ò¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹Çî»Î¤Ï¶ÛÄ¥¤ò¡ÖºÆÉ¾²Á¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛÄ¥¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤òµö¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÆ²ò¼á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡½¡½¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¡Êp.43¡Ë
ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤ÇÎ×¾²¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦L¡¦¥¿¥¤¥Ä»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡½¡½¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¡Êp.44¡Ë
¤½¤ì¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
È¾¿®È¾µ¿¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£´ÊÃ±¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¶ìÏ«¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ê»ä¤Ï¸À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡ÖÂª¤¨Êý¡×¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤ÏÀ®²Ì¤ËÊÑ¤ï¤ë
¥¿¥¤¥Ä»á¤Ï¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¾Úµò¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ°Ø©¤Ç¤¢¤ìÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ì¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹Ãû¸õ¤Ïº¤Æñ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤ë¤Î¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡×
¢
¼Â¹Ô¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï¡¢»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¿ô³Ø¤ÇÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿
¢¥¸¥§¥¤¥ß¥½¥óÇî»Î¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç¿ô³Ø¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸¦µæ
¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë´¶¾ð¤Î¹â¤Ö¤ê¤ò¡ÖºÆÉ¾²Á¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤ë
¢
¿ô³Ø¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤¯¥³¡¼¥¹¤ò½¤Î»¤¹¤ë³ÎÎ¨¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÀ¸ÍýÅªÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤ÎÃÍ¤¬Äã²¼
£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥Ù¥ë¥Ä¥¡¡¼»á¤é¤Ë¤è¤ë¸¦µæ
¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹Èï¸³¼Ô¤Ë¡¢¿´Â¡¤¬¥É¥¥É¥¤¹¤ë´¶³Ð¤ò¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë»ÀÁÇ¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤µ¤»¤¿
¢
ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤·¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ëÅÙ¹ç¤¤¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¡¢¿´·ì´É·Ï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡ÖÁ´ÈÌÅª¤Ë¡×¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿
¡½¡½¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¡Êp.44¡Á45 °ìÉôÊÔ½¸¡Ë
¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤âÁÇÄ¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¡£
¥¿¥¤¥Ä»á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö¼Â¸³¡×¤È»×¤Ã¤Æ»î¤»¤Ð¤¤¤¤¡£
»ä¤Ï¼Â¸³Ãæ¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¶ÛÄ¥¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ç¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥ÈË¡¤¬75¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø½Ö´Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥ê¥»¥Ã¥È¡½¡½²Ê³ØÅª¤Ë¡ÖÇ¾¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×75¤ÎÊýË¡¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£´ë¶È¤Î¹¹ðÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ëËµ¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡¦¼«¸Ê·¼È¯½ñÅù¡¢¼ÂÍÑ½ñÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£¼«Ãø¤Ë¡ØÊ¸¾Ï¾åÃ£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°45¡Ù¡ÊÆ±Ê¸´Û½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥¿¥¯°Î¿ÍÅÁ¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¡¢¡ØÄ¶¤³¤É¤â¸À¤¤¤«¤¨¿Þ´Õ¡Ù¡ÊÀî¾åÅ°Ìé»á¤È¤Î¶¦Ãø Gakken¡Ë¡¢¡ØSAPIXÎ® Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¿¤Ó¤ë»Ò¤Î¼«Âð³Ø½¬Ë¡¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£