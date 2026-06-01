日本代表は５月３１日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の壮行試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に１―０で勝利した。アイスランド戦までの限定招集となったＤＦ吉田麻也（３７＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が、約３年半ぶりの代表ピッチでキャプテンマークを巻いて前半１４分までプレーした。国際Ａマッチ通算１２７試合目の役割を終えると、両チームの選手がつくった花道を通ってピッチを後に。ＭＦ遠藤航リバプール