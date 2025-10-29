◇SMBC日本シリーズ2025 第4戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月29日 甲子園）

「SMBC日本シリーズ2025」第3戦の阪神―ソフトバンク戦が28日に行われ、中日の大野雄大投手（37）が、NHKのゲスト解説で甲子園を訪れた。

中日は今季4位に終わり、残念ながらCSには進出できなかった。そのためオフに入った大野がテレビ解説に来たわけだが、前日に続き、素直すぎるコメントでファンを楽しませる一幕があった。

試合は、ソフトバンクの先発・大津が、打席でも奮闘。内野安打に四球と2打席連続で出塁した。大野は「僕なら塁に出たくないですが」と率直な思いを吐露するなど、本音トークで解説した。

Xではこの日も「大野雄大」がトレンド入り。「僕なら塁に出たくないは草」「今日も大野雄大出てるやん」「放送局が違うのに大野雄大がゲスト解説にいる」「引っ張りだこやな」「大野雄大のゲスト解説面白い」など、好評の声が上がった。

大野は今季11勝4敗で、5年ぶりに2桁勝利を挙げた。試合前には阪神の捕手・坂本と談笑する一幕もあった。