クロネコヤマトの配達員さんを前に感情がダダ漏れしてしまったわんこ。あふれてくる大好きを抑えきれないようで…！？愛おしい光景は大きな話題を呼び、「こんなんされたら帰れない」「かわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『クロネコヤマトの配達員さん』が散歩中の犬と出会った結果…仕事どころではない『大好きが溢れてしまう光景』】

大好きな配達員さんと久しぶりの再会！

TikTokアカウント「vivienne241016」の投稿主さんはこの日、愛犬であるフレンチブルドッグの「ヴィヴィ」ちゃんとお花屋さんを訪れていたそう。

お散歩途中にフラッと立ち寄ったそうですが、偶然ヴィヴィちゃんの大好きな人がいたといいます。それはクロネコヤマトの配達員さん…！

わんこらしくスンスンと匂いを嗅いで『やっぱり～！』と確信すると、配達員さんの手にじゃれつき遊んでコールが始まったそう。右に左にと揺れるお尻と倒れたお耳がその嬉しさを物語っていたとか。

感情ダダ漏れ…！嬉しすぎるヴィヴィちゃん

途中でお花屋さんに挨拶することも忘れません。大好きな人がふたりもいる状況に感情がついていかない模様。嬉しいハプニングにはわたしたちもパニックになりますよね。

ヴィヴィちゃんの遊んで攻撃にも優しく付き合ってくれる配達員さん。もしかすると、忙しい配達業務のひとときの癒しなのかもしれません。

大好きがあふれるヴィヴィちゃんと配達員さんの平和な光景は、多くの人に笑顔と癒しを届けたのでした。

この投稿には「お尻振ってお耳も倒れてる♡」「俺も遊んでしまうな…」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

口から白い切れ端が…

別投稿にはヴィヴィちゃんのいたずらっ子な姿が紹介されています。少しの時間外出し、帰宅した投稿主さんの目に飛び込んできたのは、何かの切れ端を咥えたヴィヴィちゃんのお姿…！

すぐにトイレシーツだと理解した投稿主さん。『悪さしたの？』『それ何？』と問い詰められると何とも気まずそうなお顔を見せたといいます。悪いことをした自覚はあるのでしょう。

シーツを咥えながらごめんなさいをするヴィヴィちゃんの姿は愛嬌たっぷり。こんなチャーミングな姿を見ては強く叱ることは難しいですね…！

愛くるしいヴィヴィちゃんをもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「vivienne241016」を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「vivienne241016」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております