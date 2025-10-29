【薬屋のひとりごと】オンラインくじは「宴会」をテーマにした描き下ろしイラストを使用した豪華賞品！
オンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『薬屋のひとりごと』オリジナル商品が手に入る『【再販】「薬屋のひとりごと」 オンラインくじ』が、2025年11月4日（火）12時より販売される。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。
【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツとなった。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
7月の第2期放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、まだまだ盛り上がりを見せている作品だ。
そんな『薬屋のひとりごと』のオンラインくじ、好評につき再販が決定。2025年11月4日（火）12時より販売される。
S賞は「選べる！特大タペストリー（全3種）」、全長約170センチの特大サイズだ。
A賞は「猫猫特製！チョコレートの香り（オードトワレ）（全1種）」。
B賞は「アクリルスタンド（全3種）」、C賞は「ちびアクリルスタンド（全9種）」、D賞は「缶バッジ（全11種）」。
そして各種キャンペーンも開催される。
「Xフォロー＆リポストキャンペーン」は、期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンド全3種セット」がプレゼントされる。
「おまけキャンペーン」は、【10連セット】を購入した方に、「特製ブロマイド」がもれなく1枚プレゼントされる。「特製ブロマイド」は全3種で、ランダムでの配布となる。
さらに「ボーナスチャレンジ」では、【10連セット】を購入した方の中から、抽選で期間ごとに先着15名様ずつ、合計30名様に「宴会ジオラマ」がプレゼントされる。対象期間は、「猫猫＆壬氏」が2025年11月4日（火）12：00〜2025年11月18日（火）11：59、「三姫＆やり手婆」が2025年11月18日（火）12：00〜2025年12月2日（火）11：59となる。
人気の商品、再販のこの機会をお見逃しなく。
