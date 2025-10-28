ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¤ÎÁÇÄ¾¤¹¤®¤ëÆüËÜS²òÀâ¡¡ÎµÅÞ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¨¤¨¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤¬¤ª¤â¤í¤¤¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè3Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÆü¤ÎÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢NHK¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤Ç¹Ã»Ò±à¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ïº£µ¨4°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éCS¤Ë¤Ï¿Ê½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÌî¤¬¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤¹¤®¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ËÎµÅÞ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´¨¤¤»þ´ü¤ËÅê¤²¤¿¤³¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢20Ç¯¤Î3°Ì¤òºÇ¸å¤ËB¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡¢¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¹Ç¯¡¢ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµÒ´ÑÅª¤ËÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢ÁÇÄ¾¤¹¤®¤ë²òÀâ¤È¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÂçÌîÍºÂç¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡ÖÂçÌîÍºÂç¤µ¤ó¤Î²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡ØÄ¹Ç¯¡¢ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¡ÖÂçÌîÍºÂç¡ØÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÏÄ¹¤é¤¯ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ÙÈá¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂçÌîÍºÂç¡Ø¤³¤ó¤Ê´¨¤¤ÃæÅê¤²¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¤ª¤â¤í¤¤¡£¤¤¤ä¾Ð¤Ã¤Æ¤¨¤¨¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤¬¤ª¤â¤í¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤Ïº£µ¨11¾¡4ÇÔ¤Ç¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ïºå¿À¤ÎÊá¼ê¡¦ºäËÜ¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£