¶ÛµÞ¤Î¥¯¥ÞÂÐºö ÄÌ¤êÆ»¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ´Ä¹2km¤ÎÁðÌÚ¤òÆ§¤ßÅÝ¤·¥¯¥Þ¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¡Ú¿·³ã¡Û
¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢´ØÀîÂ¼¤Ç¶ÛµÞ¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀîÂ¼¤Ë¤¢¤ë¹ÓÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Û¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ÞÂÐºö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥µ¤òÃµ¤·»³¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ´Ä¹2km¤ÎÁðÌÚ¤òÆ§¤ßÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«ÄÌ¤·¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·Ì±²È¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£´ØÀîÂ¼¤Ë¤è¤ë¤È¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù3ÇÜ¶á¤¤50·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î¤Ï29·ï¤ÎÌÜ·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ØÀîÂ¼ÇÀÎÓ²ÝÉÚ³ßµÈ±É²ÝÄ¹
¡Öº£Ç¯¤Ï»³¤Î¥Ö¥Ê¤Î¼Â¤¬¶§ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Â¿¤¯¡¢¿Í²È¤Ø¤ÎÈï³²¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç(Èï³²¤ò)ËÉ¤®¤¿¤¤¤È»×¤¤¼Â»Ü¤·¤¿¡×
ÁðÌÚ¤òÆ§¤ßÅÝ¤¹ºî¶È¤Ï3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
