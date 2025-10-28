27ºÐ¥í¥·¥¢ÂåÉ½FW¡¢¶²ÉÝ¤ÎÍ¶²ýÌ¤¿ë»ö·ï¤ËÁø¶ø¡ÄÍê¤ì¤ëÍ§¿Í¤È°ì½ï¤ËÈÈ¿Í·âÂà¡ª3Æü¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¶¯¿´Â¡
2022Ç¯2·î¤Ëµ¯¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¿¯¹¶¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÏFIFA¤äUEFA¤«¤éÀ©ºÛ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥·¥¢¥Á¡¼¥à¤ÏWÇÕÍ½Áª¤äUEFA¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØTASS¡Ù¤Ê¤É¤¬¥í¥·¥¢¤Çµ¯¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î¶¯¹ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥¼¥Ë¥È¡¦¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥â¥¹¥È¥ô¥©¥¤¤¬Í¶²ýÌ¤¿ë»ö·ï¤ËÁø¤¤¡¢27Æü¤ËÅö¶É¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ò¹´Â«¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥â¥¹¥È¥ô¥©¥¤¤Ï27ºÐ¤Î¥í¥·¥¢ÂåÉ½FW¡£23Æü¤Ë¼«Âð¶á¤¯¤Ç½±¤ï¤ì¤ÆÙÇÃ×¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·âÂà¤¹¤ë¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£
¤½¤Î2Æü¸å¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿½±·âÈÈ¤¬²¼±¡µÄ°÷¤ÎµÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¼Â¶È²È¤ò¶²³åÌÜÅª¤ÇÙÇÃ×¤·¡¢½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç1000Ëü¥ë¡¼¥Ö¥ë¡ÊÌó1772Ëü±ß¡Ë¤Î¿ÈÂå¶â¤òÍ×µá¡£¤À¤¬¡¢·Ù»¡Åö¶É¤ÏÈÈ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍâÆü¤ËÍÆµ¿¼Ô¤é¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¥â¥¹¥È¥ô¥©¥¤¤ÎÍ¶²ýÌ¤¿ë»ö·ï¤È¼Â¶È²ÈÍ¶²ý»ö·ï¤ÏÆ±°ìÈÈ¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤ÎÂç³Ø2Ç¯À¸¤é¡£
¥â¥¹¥È¥ô¥©¥¤¤ÏÍ¶²ýÈÈ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÖÎ¾¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µ¥×¥í¥Û¥Ã¥±¡¼Áª¼ê¤ÎÍ§¿Í¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë·âÂà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤Ï¥Æ¥Ë¥¹µ¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Í§¿Í¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¤È¿±þ¤ÇÍ¶²ýÈÈ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤È¤«¡£
Èà¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¤¬Àº¿ÀÅª¤ËÌµ»ö¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢¥â¥¹¥È¥ô¥©¥¤¤Ï¡¢26Æü¤Î¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥â¥¹¥¯¥ïÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥â¥¹¥È¥ô¥©¥¤¤È¡¢¸µ¥í¥·¥¢ÂåÉ½¤Î10ÈÖ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥â¥¹¥È¥ô¥©¥¤¤Ë·ì±ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¡£