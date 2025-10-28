体を張って飼い主を起こすシベリアンハスキーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で147万8000回再生を突破し、「軽い事故で草」「内臓破裂しそう(笑)」「笑顔なの可愛いw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝6時30分、寝ていたら『大型犬』が起こしに来て…もはや事故？『衝撃的な目覚まし方法』】

ママを起こすシベリアンハスキー

Instagramアカウント「husky_0319」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『珀(はく)』くんとの賑やかな暮らしを紹介しています。今回は、珀くんのモーニングルーティンについて投稿したそうです。なんでも、ママを起こすのは珀くんの仕事なのだとか！

廊下から全速力で走ってくる珀くん。開きっぱなしの扉をスルリとくぐると、そのままの勢いで大ジャンプ！！ベッドで寝ているママの体の上に、なんの躊躇もなく飛び乗ってくるのだとか。あまりに迫力あるジャンプに、見ている方まで目を閉じてしまいそうなほど…！

しかし、相手はエネルギッシュなシベリアンハスキーと暮らすママ。たった1回のジャンプくらいでは目を覚ましません。そこで珀くんは、一旦廊下に戻って2回目のジャンプを繰り出すことに。

またまた助走をつけてベッドに飛び上がると、ママに体当たりをかますのだそうです。珀くんのジャンピング目覚ましは、なんと3回も続くのだとか…！

最後は珀くん自身が楽しくなってしまうのか、満面の笑みでママに飛び乗ってくるのだそう。逞しくて遊び好きなシベリアンハスキーさんらしいワンシーンに、驚きと羨ましさが交互に襲ってきそうです…♪

この投稿に思わず笑ってしまった人は多い様子。「この勢いで飛んでくるのやっぱり怖いw」「思わずグハッてなってしまった(笑)」「これならうちの子供たちも起きるかな(笑)」などさまざまなコメントが寄せられました。

可愛いモーニングルーティン

珀くんがどんな流れでママを起こしに行くのか、別の日の投稿で確認することができました。珀くんは、家族の中で一番早起き。パパとお散歩を済ませると、元気いっぱい帰宅するのだそうです。

お散歩の余韻に浸ったまま、まだ寝ているママを起こしに寝室へ…。「ママ、楽しかったよ～！」と嬉しそうにダイブしてくるのだといいます。朝からアクティブな珀くん、これからもママの強力な目覚ましとして活躍してほしいですね！

Instagramアカウント「husky_0319」には、珀くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「husky_0319」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。