中野市で男女4人が殺害された事件の裁判員裁判で死刑判決を受けた青木政憲被告の弁護団が控訴したことを受け、遺族は28日、「控訴という判断に強い憤りを感じる」とのコメントを出しました。



「殺人という罪を犯しておきながら、被告本人は死刑を受け入れようとしない」。



コメントはおととし5月、中野市江部で散歩中に襲われて亡くなった女性2人の遺族が、代理人弁護士を通して出したものです。



この事件では近くの農業、青木政憲被告34歳が女性2人と男性警察官2人を殺害した罪などに問われ、今月14日に一審長野地裁が死刑判決を言い渡しました。青木被告の弁護団は「死刑判決に不服があり、被告に心神耗弱があった」とし、27日付で控訴しました。



