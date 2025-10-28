日本シリーズだョ！ 全員集合──と言いたいのはやまやまだが……。

ソフトバンク王会長が見出した佐々木麟太郎ドラ1指名の勝算…直メジャーと天秤、交渉可能日は来年6月

ソフトバンクの中村晃（35）が26日、2試合連続でシリーズを欠場した。前日に右股関節の違和感で泣く泣く出場を断念し、この日も全体練習から姿はなし。

今季は打率.240だったが、日本ハムとの優勝争いを繰り広げた9月は不調の山川に代わる一塁手として、.283と活躍。経験豊富な打撃職人の離脱に、小久保監督は25日、「今年はそういう年。アクシデントで最後まで全員揃わなかった」と嘆いていた。

今季はオープン戦で栗原が故障し、開幕直後も近藤、柳田と次々に長期離脱。山川や周東もケガや二軍調整で離脱した時期があった。それでもリーグ2連覇を果たし、9月終盤に脇腹を痛めていた近藤も日本シリーズで合流。全員集合！ となった直後に、またケガ人である。

もっとも、来季も「そういう年」になるのは間違いない。ただでさえ故障持ちのベテランが多く、かといって彼らを控えに追いやれるほど新陳代謝が活発というわけではない。今季は柳町や野村、川瀬らの中堅選手が台頭したとはいえ、彼らはいずれも28歳。決して若いとは言えず、ベテランと呼ばれる年齢に近づいている。

「一軍の層が厚く、補強にも積極的なので、若手を起用しても我慢強く使い続けることが難しい。結局、柳町らのようにスタメンに定着したと思ったら、すでにアラサー……となってしまう。だからこそ小久保監督は正木に期待していた。自身と同じ右の長距離砲候補という事情に加え、現在のスタメン選手の誰よりも若い25歳。期待値は高かったが、4月下旬に左肩亜脱臼で手術、CSでようやく一軍復帰した。主力の長期離脱が柳田くらいだった昨季は、むしろ奇跡ですよ」（球団OB）

少なくともこのシリーズは、主力全員が顔を揃え、ベストメンバーで戦える機会はなさそうだ。

◇ ◇ ◇

ところで、ソフトバンクは今秋ドラフト1位で佐々木麟太郎（米スタンフォード大）をサプライズ指名。本人は直メジャーも視野に入れているため場合によっては1枠を損する可能性はあるが、それでも専門家は「12球団で最も得をしたドラフトになった」と太鼓判を押す。いったいなぜか。その根拠とは。

