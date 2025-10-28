『シナントロープ』“折田”染谷将太、物騒すぎる過去判明＆不気味な笑顔に騒然「不穏」「嫌な予感しかしない」
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第4話が27日に放送され、染谷将太演じる折田の過去が判明し、ラストシーンで不気味な笑顔を見せると、ネット上には「怖すぎる」「不穏になってきた…」「嫌な予感しかしない」などの声が続出した。
【写真】トラブルに巻き込まれていく「シナントロープ」の面々
新たな気持ちでバーガーショップ「シナントロープ」を再オープンした都成（水上）たちだったが、客入りはさっぱり。オーナーの水町（山田）は頭を悩ませる。
一方、シマセゲラの正体を探っていた折田は、塚田（高橋侃）を次のターゲットに決める。そんな折、塚田のライブをきっかけにシナントロープを知ったという客から大量のデリバリー注文が入り、一同は張り切って調理に取り掛かるが、それは塚田を陥れる折田の罠だった…。
裏の代行業者「バーミン」のリーダーとして、部下にシナントロープを襲撃させていた折田。第4話では、部下の龍二（遠藤雄弥）と久太郎（アフロ）の会話の中で、折田が中学の頃に初めて殺人を犯していたことが判明。
さらにラストシーンでは、あるトラブルから金を用意せざるを得なくなった塚田が、貸金業者のチラシを見て電話をすることに。マンションの1室で、塚田からかかってきた電話に出た折田は「お電話ありがとうございます」と不気味な笑顔を浮かべるのだった…。
折田の不自然な作り笑顔が映し出されて第4話が幕を下ろすと、ネット上には「怖すぎる怖すぎる怖すぎる」「うわあ…ここ繋がっちゃうの…」「塚田さんオワタ」「不穏になってきた…」「あぁ…嫌な予感しかしない」といった反響が寄せられていた。
【写真】トラブルに巻き込まれていく「シナントロープ」の面々
新たな気持ちでバーガーショップ「シナントロープ」を再オープンした都成（水上）たちだったが、客入りはさっぱり。オーナーの水町（山田）は頭を悩ませる。
裏の代行業者「バーミン」のリーダーとして、部下にシナントロープを襲撃させていた折田。第4話では、部下の龍二（遠藤雄弥）と久太郎（アフロ）の会話の中で、折田が中学の頃に初めて殺人を犯していたことが判明。
さらにラストシーンでは、あるトラブルから金を用意せざるを得なくなった塚田が、貸金業者のチラシを見て電話をすることに。マンションの1室で、塚田からかかってきた電話に出た折田は「お電話ありがとうございます」と不気味な笑顔を浮かべるのだった…。
折田の不自然な作り笑顔が映し出されて第4話が幕を下ろすと、ネット上には「怖すぎる怖すぎる怖すぎる」「うわあ…ここ繋がっちゃうの…」「塚田さんオワタ」「不穏になってきた…」「あぁ…嫌な予感しかしない」といった反響が寄せられていた。