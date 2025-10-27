ＴＳＩＨＤがしっかり、傘製造・販売のウォーターフロントを買収 ＴＳＩＨＤがしっかり、傘製造・販売のウォーターフロントを買収

ＴＳＩホールディングス<3608.T>がしっかり。前週末２４日の取引終了後、傘の製造・販売を手掛けるウォーターフロント（東京都渋谷区）の全株式を１２月１日の予定で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



ＴＳＩグループのブランドポートフォリオにファッションと高い親和性がある「傘」のライフスタイルグッズブランドを迎え入れることで戦略的補完が図られるとともに、既存ブランドにおいても「雨の日」の日常シーンを起点とした新たな顧客接点機会の獲得を図るのが狙い。また、ウォーターフロント及びＴＳＩＨＤの既存事業におけるレインウェア事業への新規参入や、関連商品の製造販売を通じた収益機会の拡大なども期待されている。なお、同件による業績への影響は軽微としている。取得価額は非開示。



出所：MINKABU PRESS