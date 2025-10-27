スターバックスにて、“JOYFUL MEDLEY- JOYでつながる -”をテーマにした「ホリデーシーズン2025」がスタート。

JOYFUL MEDLEY”が描くつながりの連鎖を体現するかのように、冬の風物詩のティー「ジョイフルメドレー」に、2025年ならではのストロベリーを重ねたビバレッジ2種が発売されます☆

スターバックス「ホリデーシーズン2025」ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ／ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ

販売期間：2025年11月1日（土）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスの冬を代表するティーとして、毎年登場を楽しみにしているゲストも多い人気メニュー「ジョイフルメドレー」

力強いブラックティー、爽やかなウーロン茶、香り高いジャスミンティーの3種をブレンドし、アプリコットの華やかな香りを纏わせた一杯です。

2025年は、さらにミラベル（西洋スモモ）などの風味を加えることで、華やかかつ奥深く豊かな味わいも感じられるのが特徴。

2025年のスターバックスホリデーを飾る、このジョイフルメドレー ティーを使用したフラペチーノとティーラテの2種類が登場し、ホリデーシーズンのはじまりを華麗に彩ります☆

写真中央）ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ

価格：持帰り 687円(税込)／店内利用 700円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

ジョイフルメドレー ティーをベースにしたフラペチーノに、ゴロっと果肉感を感じられるストロベリー果肉を合わせた心華やぐ「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」

ホイップクリームの上にはフリーズドライのストロベリーをあしらい、見た目からもホリデーらしい華やかさを楽しめます。

甘酸っぱいストロベリー果肉のごろごろとした食感に、ジョイフルメドレーの華やかな香りがふわっと鼻にぬけ、優しい甘さが口いっぱいに広がる一杯です。

ジョイフル クッキー トッピング

価格：持帰り 54円(税込)／店内利用 55円(税込)

フラペチーノやホイップクリームをのせたアイスビバレッジにカスタマイズできる、別売りのクッキー4種類が登場。

ホリデーらしいデザインの”リボン”、”スノーマン”、”くま”、”人形”の中からランダムにトッピングすることができ、どれが出るかはお楽しみです。

クリスマスのプレゼント交換のようなワクワクした気持ちが届けられるメニューになっています。

※絵柄は全4種ありますが、選ぶことはできません

※カスタマイズ対象メニューは、全てのフラペチーノと、ホイップクリームをのせた全アイスビバレッジです

写真右）ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ（Iced/Hot）

価格：

持帰り：Short 570円(税込)〜／Tall 609円(税込)〜／Grande 653円(税込)〜／Venti 697円(税込)〜

店内利用：Short 580円(税込)〜／Tall 620円(税込)〜／Grande 665円(税込)〜／Venti 710円(税込)〜

なめらかな口どけのストロベリームースと濃密なティーラテを合わせたフルーティーな味わいが際立つ「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」

3種の茶葉を濃く抽出したベースを使用し、ミルクに負けない力強いジョイフルメドレー ティーの味わいを感じることができます。

ストロベリーの香りと酸味が広がるムースに華やかなティーの味わいが重なり合う、こころほどける“とろあま体験”が堪能できるビバレッジです。

※ストロベリー果肉・果汁5％未満

写真左）ストロベリーチーズケーキ

価格：持帰り 570円(税込)／店内利用 580円(税込)

ホリデー気分を高めてくれるような彩り華やかな見た目からも、つい手に取りたくなるようなストロベリー風味のチーズケーキが同日より登場。

ストロベリー風味のホイップクリーム、真っ赤なストロベリーソース、クランブルがトッピングされています。

食べ進めるごとにさまざまな風味と食感も楽しめるスイーツです。

心も温かくなるスターバックスホリデー定番のビバレッジが2025年も登場

ホリデーシーズンの訪れとともに待ち望んでくださるファンが多い2種類のビバレッジと茶葉が2025年も登場。

「ジンジャーブレッド ラテ」と「ジョイフルメドレー ティー ラテ」「スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り」がラインナップされます。

写真左）ジンジャーブレッド ラテ（Iced/Hot）

価格：

持帰り：Short 540円(税込)／Tall 579円(税込)／Grande 624円(税込)／Venti 668円(税込)

店内利用：Short 550円(税込)／Tall 590円(税込)／Grande 635円(税込)／Venti 680円(税込)

スターバックスホリデーシーズンの定番メニュー「ジンジャーブレッド ラテ」

ジンジャーブレッドクッキーのスパイシーな味わいをイメージした一杯です。

写真中央）ジョイフルメドレー ティー ラテ（Hot）

価格：

持帰り：Short 520円(税込)／Tall 560円(税込)／Grande 604円(税込)／Venti 648円(税込)

店内利用：Short 530円(税込)／Tall 570円(税込)／Grande 616円(税込)／Venti 660円(税込)

ブラックティーとウーロン茶のなめらかな甘さ、ジャスミンティーの花のような香りをブレンドしたティーにアプリコットの華やかな風味がアクセントの「ジョイフルメドレー」

「ジョイフルメドレー ティー ラテ」は、「ジョイフルメドレー」にスチームミルクを注いで仕上げたやさしい味わいのティーラテです。

写真左）スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り

価格：1,680円(税込) ※持帰りのみ

「スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り」は、「ジョイフルメドレー」をご自宅や贈り物としても楽しめる個包装の仕立て。

その日の気分に合わせて、誰かの笑顔につながる心も温まるホリデービバレッジが楽しめます。

スターバックス リワード会員向け 「Holiday Joyful Town」 ミッションクリアで特別なプレゼントがもらえるキャンペーンがスタート

キャンペーン期間：2025年11月1日（土）〜2025年12月25日（木）

エントリー方法、その他条件：キャンペーンページより確認ください

URL: https://www.starbucks.co.jp/rewards/joyful_town/

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、ホリデー気分のわくわくした気持ちをさらに高める「Holiday Joyful Town」キャンペーンを開催。

期間中に本キャンペーンにエントリーのうえ、キャンペーンのミッションを達成すると達成数に応じてBonus Starやデジタル スターバックス カードがプレゼントされます。

さらに全てのミッションを達成すると、抽選プレゼントに応募可能です。

地域の笑顔につながる寄付プログラム「Be a Santa ドネーションプログラム」がスタート

スターバックスのホリデーシーズンにおなじみとなった企画といえば、寄付プログラムの「Be a Santa ドネーションプログラム」

4年目を迎える2025年も「あなたも、誰かのサンタさん。」をテーマに実施されます。

Be a Santa ドネーションプログラムでは、スターバックス リワード 会員の方々からのStarの寄付と 売上の一部で、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえを通じて、12月25日（木）までのホリデー期間中に、地域のこども食堂へお菓子を詰め合わせたホリデーギフトを寄付として届けられます。

また、2025年もBe a Santa ドネーションプログラムの取り組みに賛同されたネスレ日本から「キットカット」の寄付も。

スターバックスのお菓子などと共に、ホリデーギフトとして地域のこども食堂に直接届けられます。

さらに、ホリデーギフトの寄付に加え、2025年も47都道府県の一部のこども食堂に、スターバックスのパートナー（従業員）たちがサンタに扮して訪問し、地域のみなさまの笑顔につながる体験を提供。

このプログラムを通じて生まれたこども食堂とのつながりを大切に育み、子どもたちや地域の方々に心豊かで幸せなひとときが届けられます。

ストロベリーと華やかなティーが織りなす気分高まる“とろあま”体験が楽しめるフラペチーノとティーラテ。

スターバックスにて2025年11月1日より販売が開始される「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」と「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」の紹介でした☆

