¡¡£¹·î£³£°Æü¤ËÁÐ»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¡¢ÁÐ»Ò°é»ù¤ò½õ¤±¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ê¤¡¡¢¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Î¼øÆý¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¿§¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡¡¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤âÁÐ»Ò¤ËÆ±»þ¤Ë¥ß¥ë¥¯¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡¢¡¢¡ª¡¡¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«Ä¥¤ê¤Ê¤¬¤é¤À¤±¤É°û¤á¤¿¤¹¤´¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢Ä¾ÊýÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÓ®ÆýÉÓ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¼êÉÁ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¡¢¶ìÏ«¤«¤é¤ÎÈ¯ÌÀ¤¬¤¤¤í¤¤¤íÊØÍø¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡ÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¿¤è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö£±ÈÖÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤´¤È¼«Ê¬¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö£³ºÐÃË¤Î»ÒÁÐ»Ò¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¡ª¤ï¤¿¤·¤â»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÐ»Ò°é»ù¤Ë¤Ï¤«¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸½Âå¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¿Ê²½¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¥¦¥Á¤âÁÐ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬Åö»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£