口だけ男にもう騙されない！本気の男が見せる「愛情行動」
「好き」と言われても、行動が伴っていないように感じて不安になった経験はありませんか？恋に本気の男性は、SNSの投稿や甘い言葉よりも、リアルな場面であなたを大切に扱ってくれるものです。そこで今回は、そんな男性が見せる「愛情行動」を紹介します。
忙しくても時間を作る
どんなに仕事が忙しくても、会う時間・連絡時間を確保してくれるのは本気の証。空いたら連絡するではなく、予定を空けるために行動するのです。スケジュールの合間にでも連絡をくれたり、短時間でも会おうとする男性は、あなたを優先順位の上に置いていると言えます。
小さな約束を守る
恋に本気の男性は、どんな小さな約束でも軽く扱うようなことはしません。「今度連れて行くね」「〇時に電話するね」といった言葉を、そのまま行動に移せるかどうか。そんな誠実な行動の積み重ねで信頼関係を築こうとします。
女性の“感情”に寄り添う
本気で恋する男性は、好きな女性の“感情”に共感しようとするものです。例えば、落ち込んでいるときに“励ます”よりも“共に沈んでくれる”男性、あなたの感情を「察する力」がある男性は、人としての思いやりも深いタイプと言えます。
恋に本気になった男性は、見せかけの優しさではなく「好きな女性を安心させる行動」で愛を表現するので、ぜひ気になる男性が今回挙げた行動を見せているか、確認してみてくださいね。
