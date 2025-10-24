「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」1階の「ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック」では、「クリスマスケーキ＆スイーツコレクション2025」の予約が開始。

2025年のテーマとなっている「森のクリスマス」の幻想的な世界観をモダンかつスタイリッシュに表現した3種のクリスマスケーキを中心に、定番のショートケーキや10セット限定のスペシャルケーキなど、多彩なラインナップが用意されています。



クリスマスといえば！ 定番のショートケーキ

「ホワイトクリスマスショートケーキ」直径15cm（4〜6名様用）7500円

直径18cm（6〜8名様用）9900円

ミルクの豊かな風味と上品な甘さが際立つ生クリームと、ふんわりとしつつもしっとりとしたスポンジの絶妙なバランスが魅力の「ホワイトクリスマスショートケーキ」。

トップにはホワイトシェービングチョコレートをあしらい、粉雪が舞うホワイトクリスマスを表現しています。



「SANTA」直径12cm（2〜4人用）6800円

真紅のグラサージュとスタイリッシュなサンタの帽子が印象的な「SANTA（さんた）」。

濃厚なアプリコットチョコレートムースに、さわやかなクレームアプリコット、塩キャラメルが利いたなめらかなマスカルポーネムース、香ばしい塩キャラメルクランチを閉じ込めた一品。多彩な味わいと食感が織りなす絶妙なバランスを堪能できます。

「ルーセント・スノー」長さ24cm×幅9cm（6〜8人用）8500円

「ルーセント・スノー」は、雪の切り株を思わせるブッシュ・ド・ノエル。

高知県産ユズを使用したさわやかなムースで、ピスタチオのダックワーズ（フランス発祥の焼き菓子）とレモンジンジャークリーム、甘酸っぱいベリーのジュレを包んでいます。

「フォレスト・ウィスパー」直径17cm（6〜8人用）8000円

クリスマスリースをイメージした「フォレスト・ウィスパー」は、ピスタチオムースの中にトンカ豆がふわりと香るグロゼイユのガナッシュが入っています。

土台にはスパイスクランブルを混ぜ込んだビスキュイを敷くことで、複雑でアロマティックな味わいを堪能できる一品に。



「Snowman Village 〜Heartwarming Gift〜」縦30cm×横30cm×高さ30cm（20〜30名様用）7万5600円※10セット限定

10セット限定のスペシャルケーキ「Snowman Village 〜Heartwarming Gift〜（すのーまん びれっじ はーとうぉーみんぐ ぎふと）」も登場。土台の香ばしいアップルパイの上に、ショートケーキでできた真っ白な雪の丘が広がり、7体の雪だるまたちがクリスマスキャロルを歌っている様子が表現されています。

中央に配したチョコレートのプレゼントボックスには、雪だるまたちからの贈り物として10種のフレーバーが揃う色とりどりのマカロンを約30個詰め、パーティーを華やかに演出しています。

このほか、サングリアでコンポートしたイチジクとスパイスが豊かに香るシュトーレンや、ホテルオリジナルの焼菓子や紅茶を詰め合わせたクリスマスギフトセットも。クリスマスギフトセットは大切な人への贈り物にもぴったりです。



■ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ クリスマスケーキ&スイーツ コレクション2025概要

住所：東京都港区海岸1-16-2

TEL：03-5404-2222（代表）

場所：ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック（1F）

予約期間：〜2025年12月19日（金）15時

販売期間：2025年12月15日（月）〜12月25日（木）11〜19時

※シュトーレンは2025年11月1日（土）より販売スタート



Text：中川葉月



