高市内閣で経済安全保障担当相に抜てきされた小野田紀美氏が２３日までにＸ（旧ツイッター）を更新。「ガチのオタク」との声に反応し、反響を呼んでいる。

「ラブひな」「魔法先生ネギま！」「ＵＱ ＨＯＬＤＥＲ！」などを連載した漫画家でもある赤松健参院議員が２２日にＸで「初入閣した小野田紀美（おのだきみ）大臣ですが、既にネットニュースで報道されているようにガチのオタクであり、女性向けシチュエーションＣＤやＢＬＣＤを中心に広報＆プロデュースしていた、元本職の方です」と投稿。「どれくらい凄（すご）いかというと、この動画の８：２０辺りを見れば分かります」と小野田氏と対談する動画をアップした。

小野田氏は赤松氏の投稿を引用し、「いえいえ、私なんぞ本当にたしなみ程度のにわかです…でも好きな作品の話がたくさんできて嬉（うれ）しかったです！その節はありがとうございました！」と感謝のコメント。

この投稿にネットは「謙遜の仕方がもう本物のオタクなのよ」「ほんまもんは謙遜するの典型で大笑い」「入閣前の実績としてオタ活紹介されるのなかなか草です」「赤松氏の動画を拝見したらにわかどころかマジのガチオタだった」「推せる」「非常に親近感が湧きました」「まったくもってニワカではない！」「美人でオタクとかもう最高すぎます」と盛り上がっていた。

初入閣した４２歳の小野田氏はモデルや雑誌の編集、ゲーム制作会社に勤めた経験もある異色の経歴の持ち主として知られる。