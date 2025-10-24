西武から1位指名を受けた約2時間後。明大の強打の捕手、小島大河にビッグなサプライズが待っていた。支配下指名を終えた西口監督がドラフト会場から神田駿河台の明大キャンパスへ駆けつけ、即行の指名あいさつ。約10分間の会談後、そろって取材に臨んだ指揮官が満面の笑みで言った。

「入団した際は“1軍キャンプに連れて行く”という話はしました」。何と指名当日に、まだ入団交渉もしていない中で1軍キャンプ確定。過去に例のない異例の通達に「勝手に言っちゃってよかったのかな。うれし過ぎて」とおどけてみせたが、それも期待の大きさの表れだった。

その2時間ほど前のことだ。小島の顔が安堵（あんど）へと変わった。西武が1位指名を表明して2日。西武の1位指名選手が読み上げられ、一緒に見守った野球部の仲間の歓声が湧いた。「（1位指名を）公言していただいて、しっかり名前を呼んでいただき安心してホッとした」。同時に1位指名という球団の期待が改めて伝わってきた。「打てる捕手」という評価。それを自覚して「打者が育つ土壌がある球団。捕手として一流になりたいし、打者として成長できるように」と意欲を見せ、セールスポイントに広角に打てる技と対応力を挙げた。

西武の大学生捕手の1位指名は95年の高木大成（慶大）、01年の細川亨（青森大）に次ぎ24年ぶり3人目。ともにチームの柱になった先輩捕手に負けじと小島は言った。「1年目から新人王を獲って長くプロの世界にいられるように」。その力を来春、1軍キャンプから見せつける。（秋村 誠人）