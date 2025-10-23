「痩せた!?」人気家族YouTuber、美人妻＆娘とのUSJショット公開「本当にいい旦那！」「ママに見えない。綺麗」
家族YouTuber「だんスキ」の公式Instagramは10月21日に投稿を更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での家族ショットを公開し、注目を集めています。
【写真】だんスキ、ユニバでの仲良し家族ショット
この投稿にファンからは、「この家族可愛くて大好きです」「パパが1番幸せそう」「いつ見ても素敵な家族ですね」「本当にいい旦那！！！」「ママはママに見えない。綺麗で可愛すぎる」「え、ママなのにめちゃ綺麗になってません!? 痩せた!? 綺麗なお母さん」との声が寄せられました。
また普段の動画では、育児に奔走する姿を披露するなど自然体の内容がファンから好感を集めているようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:勝野 里砂)
「ほっこり」家族仲良しショット同アカウントは「大阪旅行行ってきました 1日目はユニバ」とつづり、20枚の写真を掲載。家族3人で顔を寄せ合う姿や、娘のうーちゃんがさまざまなキャラクターと触れ合う場面などです。旅行については、「今回もハプニング続きの旅だったけどうーちゃんが去年に比べて沢山楽しめてて良かった」とコメントしており、うーちゃんへの愛情が伝わってきます。
YouTube動画も公開同アカウントは同日にYouTubeチャンネルも更新。動画では、家族同士の触れ合いや旅行を楽しむ姿がありのまま切り取られています。うーちゃんの言動には編集で「かわいい」とコメントが入るなど、愛情あふれる内容になっています。
