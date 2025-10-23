¿·¡È·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡É¤¬¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤¬¡¢»³¸ýÁÈ´´Éô¤ÈÉÔÆ°»º¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡À¸¤ÇÏ¤ÎÌÜ¤òÈ´¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤ë·ÝÇ½³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤é¤¯¡È¥É¥ó¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁÏÀß¼Ô¤Î¼þËÉ°êÍº²ñÄ¹¤ä¡¢¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤Î¸Î¡¦ÀîÂ¼Î¶É×»á¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿Íµ¤½÷Í¥¡¢¹¥´¶ÅÙÈ´·²¤Î¡ÈÄ«¤Î´é¡É
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢¿·¡È·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢JME¡Ë¤ÎÂíÆ£²íÄ«¼ÒÄ¹¡Ê65¡Ë¤À¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÂíÆ£²íÄ«¼ÒÄ¹
¡¡ÂíÆ£»á¤Ï1990Ç¯Âå¤Ë½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ°É¼ù¤ä¡¢²Î¼ê¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤é¤òÇä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¸½ºß¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢´ÇÈÄ¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤ò´Þ¤á60¿Í¤Û¤É¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ²»³Ú»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸²½Ä£¤â»Ù±ç¤¹¤ë²»³Ú¾Þ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¢¥ó¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¤ÎÍý»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤ï¤º¤«2¤«·î¸å¤ËÇäµÑ¡ÄÉÔ²Ä»×µÄ¤ÊÉÔÆ°»º¼è°ú¤Î¿¿Áê¤Ï
¡¡¤³¤ÎÂíÆ£»á¡¢JME¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖTony Company¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎTony Company¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¼è°ú¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï2005Ç¯3·î¤Ë608Ö¤ÎÅÚÃÏ¤È¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ537Ö¤Î·úÊª¤ò¹ØÆþ¡£¤¿¤À¡¢¤ï¤º¤«2¥«·î¸å¤Ë¤Ï¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¼è°ú¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¹°è»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦»³¸ýÁÈ¤Î´´Éô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î·Ð°Þ¤òÂíÆ£»á¤Ë¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ë1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±þ¤¸¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
