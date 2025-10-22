『ウマ娘』『プロセカ』イベント、お祝い花の用意・設置不備 制作会社が謝罪で原因は「事前準備不足」全額返金の対応へ
18日・19日に開催された『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント『「6th EVENT The New Frontier」秋公演、『プロジェクトセカイ』（プロセカ）イベント『プロジェクトセカイ 5th Anniversary 感謝祭』で、お祝い花（フラワースタンド）の用意・設置不備のトラブルが起きたことを受け、両作品の公式はXを通じて謝罪した。また、設置に関わった株式会社フラスタは公式サイトを更新し、お詫びと経緯を説明した。
【写真】どんなの？トラブルが起きた『ウマ娘』お祝い花 会場に設置されたフラスタ
同トラブルは、ファンたちがイベントに向けてフラワースタンド制作会社を通じて、イベント開催場所にフラワースタンドを用意、設置をお願いしていたが、装飾品の欠落、花が折れるなど、さまざまな不備が起きていた。これにネット上では、依頼者側が不満の声を大きくあげていた。
この問題に『ウマ娘』公式は「【お詫びとご報告】「6th EVENT The New Frontier」秋公演において、株式会社フラスタよりご注文いただいたフラワースタンドにおけるご用意や設置対応に不備が生じましたこと深くお詫び申し上げます。また、お客さまへのご案内が遅れてしまい申し訳ございません」と謝罪。
『プロセカ』側も「『プロジェクトセカイ 5th Anniversary 感謝祭』お祝い花の不備に関する報告、返金対応、及び今後の対応について」とし、「10月18日・19日に開催された「プロジェクトセカイ 5th Anni-versary感謝祭」において、お祝い花のご用意や設置対応に不備が生じてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。また、事実確認と協議に時間を要し、皆様へのご案内が遅れてしまい誠に申し訳ございません」とお詫びした。
どちらのイベントでも、フラワースタンド制作会社の株式会社フラスタが関わっており、同社は公式サイトにて、それぞれのイベントで起きた問題の経緯を謝罪文ともに報告。
『プロセカ』の場合は「この度は、弊社フラスタをお選び頂き、発注頂いたにも関わらず、公演前日までに全てのフラワースタンドを完璧な状態でお届けすることが出来ないばかりか、弊社の対応により、本イベントを楽しみにしていた皆様に多大なるご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます。具体的な要因としては、事前準備不足が一番の原因となります。本来であれば、事前に設置されるはずのフラワースタンドの設置作業を間に合わせることが出来なかった為、一番重要な設置確認作業が疎かになってしまい、装飾品の欠落を多数発生させてしまいました」。
「また、18日での未設置につきましても、心よりお詫び申し上げます。多くの問合せ、ご確認に対して、対応出来なかったことを深くお詫び申し上げます。こちらをふまえ、プロジェクトセカイ 5th Anniversary 感謝祭 弊社特設サイトより、ご購入頂いた皆様には全額返金対応をさせて頂きます。皆様への返金対応については、順次開始させて頂き10月末までに進めさせて頂きます。今回は、多大なるご迷惑をお掛けして、大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。
『ウマ娘』の場合は「この度は、弊社フラスタをお選び頂き、発注頂いたにも関わらず、公演前日までに全てのフラワースタンドを完璧な状態でお届けすることが出来ないばかりか、弊社の対応により、本イベントを楽しみにしていた皆様に多大なるご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます」とし、「具体的な要因としては、事前準備不足が一番の原因となります」と説明。
「本来であれば、事前に設置されるはずのフラワースタンドの設置作業を間に合わせることが出来なかった為、一番重要な設置確認作業が疎かになってしまい、装飾品の欠落を多数発生させてしまいました。併せて、弊社手配のトラックで運搬中、事故が起きたため出来上がった物の破損、花などが折れるなど、使用出来ない物が多数あり今回の事態に至ってしまいました。多くの問合せ、ご確認に対して、対応出来なかったことを深くお詫び申し上げます」とお詫び、
「こちらをふまえ、ウマ娘プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier 秋公演 弊社特設サイトより、ご購入頂いた皆様には全額返金対応をさせて頂きます。皆様への返金対応については、順次開始させて頂き10月末までに進めさせて頂きます。今回は、多大なるご迷惑をお掛けして、大変申し訳ございませんでした」と伝えた。
同トラブルは、ファンたちがイベントに向けてフラワースタンド制作会社を通じて、イベント開催場所にフラワースタンドを用意、設置をお願いしていたが、装飾品の欠落、花が折れるなど、さまざまな不備が起きていた。これにネット上では、依頼者側が不満の声を大きくあげていた。
この問題に『ウマ娘』公式は「【お詫びとご報告】「6th EVENT The New Frontier」秋公演において、株式会社フラスタよりご注文いただいたフラワースタンドにおけるご用意や設置対応に不備が生じましたこと深くお詫び申し上げます。また、お客さまへのご案内が遅れてしまい申し訳ございません」と謝罪。
『プロセカ』側も「『プロジェクトセカイ 5th Anniversary 感謝祭』お祝い花の不備に関する報告、返金対応、及び今後の対応について」とし、「10月18日・19日に開催された「プロジェクトセカイ 5th Anni-versary感謝祭」において、お祝い花のご用意や設置対応に不備が生じてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。また、事実確認と協議に時間を要し、皆様へのご案内が遅れてしまい誠に申し訳ございません」とお詫びした。
どちらのイベントでも、フラワースタンド制作会社の株式会社フラスタが関わっており、同社は公式サイトにて、それぞれのイベントで起きた問題の経緯を謝罪文ともに報告。
『プロセカ』の場合は「この度は、弊社フラスタをお選び頂き、発注頂いたにも関わらず、公演前日までに全てのフラワースタンドを完璧な状態でお届けすることが出来ないばかりか、弊社の対応により、本イベントを楽しみにしていた皆様に多大なるご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます。具体的な要因としては、事前準備不足が一番の原因となります。本来であれば、事前に設置されるはずのフラワースタンドの設置作業を間に合わせることが出来なかった為、一番重要な設置確認作業が疎かになってしまい、装飾品の欠落を多数発生させてしまいました」。
「また、18日での未設置につきましても、心よりお詫び申し上げます。多くの問合せ、ご確認に対して、対応出来なかったことを深くお詫び申し上げます。こちらをふまえ、プロジェクトセカイ 5th Anniversary 感謝祭 弊社特設サイトより、ご購入頂いた皆様には全額返金対応をさせて頂きます。皆様への返金対応については、順次開始させて頂き10月末までに進めさせて頂きます。今回は、多大なるご迷惑をお掛けして、大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。
『ウマ娘』の場合は「この度は、弊社フラスタをお選び頂き、発注頂いたにも関わらず、公演前日までに全てのフラワースタンドを完璧な状態でお届けすることが出来ないばかりか、弊社の対応により、本イベントを楽しみにしていた皆様に多大なるご迷惑をお掛けしたことを、深くお詫び申し上げます」とし、「具体的な要因としては、事前準備不足が一番の原因となります」と説明。
「本来であれば、事前に設置されるはずのフラワースタンドの設置作業を間に合わせることが出来なかった為、一番重要な設置確認作業が疎かになってしまい、装飾品の欠落を多数発生させてしまいました。併せて、弊社手配のトラックで運搬中、事故が起きたため出来上がった物の破損、花などが折れるなど、使用出来ない物が多数あり今回の事態に至ってしまいました。多くの問合せ、ご確認に対して、対応出来なかったことを深くお詫び申し上げます」とお詫び、
「こちらをふまえ、ウマ娘プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier 秋公演 弊社特設サイトより、ご購入頂いた皆様には全額返金対応をさせて頂きます。皆様への返金対応については、順次開始させて頂き10月末までに進めさせて頂きます。今回は、多大なるご迷惑をお掛けして、大変申し訳ございませんでした」と伝えた。