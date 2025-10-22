高市氏は「明らかに不安な様子だった」

公明党から連立離脱を告げられ、窮地に立たされた高市早苗自民党総裁（64）。日本維新の会との連立に望みを託し、辛くも初の女性宰相に選出された。サプライズ人事や官邸官僚の配置で「高市カラー」を打ち出しつつも、派閥政治のしがらみに縛られた政権の行方は。

＊＊＊

【秘蔵写真】「白無垢姿」の高市氏。「花嫁」に扮した25年前のレアショット

10月21日午後の臨時国会、衆院の過半数233議席を上回る237票を得て首班に指名された高市氏だが、

「10月4日に総裁に就任した直後、周囲に“首班指名がどうなるか分からない”と漏らすなど、明らかに不安な様子を見せていたそうです」（政治部デスク）

もとより自公合わせても少数与党だった。そこへ10日の公明党の連立離脱決定が襲い、状況はますます悪化した。

高市早苗総裁

「自民の議席数は196。このままでは1回目の首班指名で過半数に遠く及ばず、2回目の決選投票に持ち込まれてしまう。その際、もし野党が統一候補でまとまれば、立憲民主・国民民主・日本維新の会の計210票が自民を上回り、野党候補に首班を奪われる可能性があったのです」（同）

窮地を救った「一通のメール」

だが、一通のメールが高市氏を窮地から救う。

「自公連立が危機に瀕していた最中、旧知の間柄である維新の遠藤敬（たかし）国対委員長（57）が高市氏に送ったメールがすべての始まりでした」（前出のデスク）

遠藤氏本人が語る。

「僕が衆院議院運営委員会の理事を務めていた時、高市さんが委員長に就任されまして、以来、もう7年ほどのお付き合いになりますかね。今回、自分からメールを送ったんです。“大変やろうと思うけど、頑張ってください”と。そしたら高市さんから電話がかかってきたんですよ」

高市氏は総裁就任翌日の5日、連立拡大を目指して国民の玉木雄一郎代表（56）と極秘で会談した。しかし、これが露見して公明の不信を招き、連立解消を決断させる一因となった。

一気呵成の勢いで連立協議を

彼女にとって、遠藤氏のメールは“渡りに船”だった。高市氏は遠藤氏との電話で、一気呵成（かせい）の勢いで連立協議を持ちかけた。

「高市さんは“国民民主党とは報道されているような関係はありません”とおっしゃってね。“遠藤さんのところ（維新）と一緒にやりましょう”と。その提案に僕も“（小泉）進次郎さんでなければならないということはない。政策を受け入れてくれるなら”と応じました」（遠藤氏）

自民党総裁選で小泉氏（44）の勝利に賭けたと目されていた維新が、高市氏と手を結ぶことを決めたのだ。

維新の藤田文武共同代表（44）と、官房長官就任が早くから内定していた自民の木原稔氏（56）は以降、連立協議への地ならしを進めた。

高市氏自らが交渉に乗り出した背景

木原氏を通じて維新側の“条件”を伝え聞いた高市氏は「これならできるわ」と前向きな姿勢を見せたという。遠藤氏いわく、

「ただ、トップ同士で話をせえへんかったら、いくらやったっていい話にはならないから。僕が高市さんと吉村（洋文）代表（50）にお互いの携帯電話の番号を伝えた上で、13日に高市さんから吉村代表に電話をかけてもらいました」

この13日は、大阪万博の閉会日と重なっていた。日程が立て込む吉村氏に対し、高市氏は指定された時間きっかりに電話をかけ、連立に向けた強い思いを自らの言葉で伝えた。が、それはギリギリの勝負でもあった。

「維新との太いパイプを築いたのは菅義偉氏（76）。麻生太郎副総裁（85）の政敵です。麻生氏の義弟にあたる鈴木俊一幹事長（72）も当然ながら維新に人脈がなく、高市氏自ら交渉に乗り出さざるを得なかった面があります」（前出の政治部デスク）

最後は自ら交渉力を発揮した上で、何とか勝ち取った「初の女性首相」の座だった。10月23日発売の「週刊新潮」では、維新との連立の舞台裏や、今後高市首相を待ち受ける「難局」について詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載