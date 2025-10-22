旅行系YouTuber・おのだが語る「セミプライベートジェットでアメリカ旅行、“快適さが常識を変える”」
旅行系YouTuber・おのだ氏が、新たな動画『【アメリカの激安プライベートジェット】日本人が知らないアメリカの航空会社に乗ってみた』を公開。今回は、ラスベガスからロサンゼルスまで格安で楽しめるセミプライベートジェット「JSX」に搭乗し、その驚きの体験をリアルにレポートした。
動画の冒頭でおのだ氏は「私は今アメリカのラスベガスに来ております。これからロサンゼルスに向かいますが、セミプライベートジェットに乗ってみます」と語り、通常の飛行機やバス移動よりも高価だが、「タイミングによっては安く乗れる」と、約５万円で乗れることを明かした。移動手段の選択肢として「バスなら20～30ドル、サウスウエストだと3万円くらい」と比較しつつ、「思ったほど高くない」とそのコストパフォーマンスの高さに驚いた様子だった。
出発直前のホテルで「通常であればアメリカは2時間前に空港着が常識。でもセミプライベートジェットなら30分前でOK！むしろ早すぎてもやることないみたい」と現地での“常識崩壊”を実感。「ちょっと不安になりつつもホテルからウーバーで空港へ向かう」と、“ラフさ”も特徴的だった。
実際にJSXの専用ターミナルでチェックインを済ませると、「一般のターミナルとはまったく雰囲気が違う。簡単なチェックインで、荷物検査も水OK、靴も脱がなくていい」と、アメリカ特有の厳しいセキュリティチェックが大幅に簡略化されていることに感動。「空港での待ち時間が圧倒的に短い。これは飛行機の常識が変わる」と驚きを隠せなかった。
機内についても、「ドリンクも無料、お菓子も食べ放題、ビジネスマンやセレブっぽい人が多い」と独自の視点で解説しつつ、「相席も多く、バス感覚で乗る人も多いみたい」とセミプライベートジェットらしい気軽さを伝えた。
ロサンゼルスのバーバンク空港到着後は「10分もかからずにウーバーなどの車に乗れる。空港も小さくて動線がシンプルだから本当に速い」と、移動効率の良さに再度感激。最後には「今までの飛行機の常識、いろいろ厳しくなったけど、JSXだと“本来こうあるべき”って思った。正直、もう普通の飛行機は乗れないですね」と率直な思いを明かした。
動画の締めくくりでは「プライベートジェットを気軽に体験できる航空会社がアメリカにはあるので、機会があればぜひ利用してほしい」と視聴者に呼びかけ、さらに「明日は大谷選手のドジャースの試合を観てから日本に帰ろうと思ってます！それも動画で公開予定」と次回作への期待を膨らませ、動画を結んでいる。
