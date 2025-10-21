コンビニやスーパーでも「油そば」などの「汁なし麺」が広がっています。ラーメン店の倒産が相次ぐ中、汁なしの油そば専門店も急増しています。そのワケは、物価高を反映した意外な背景もありました。

■多彩な調味料で味変も魅力

ラーメン、つけ麺に続く“第3の麺”。上下をひっくり返すように下から大きくかき混ぜ、麺とタレをよくからめるのがおいしい食べ方だということです。

“汁なしのラーメン”、「油そば」の専門店によると、スープがない分、カロリーはラーメンの3分の2ほどだといいます。

物価高の中、取材したお店では、うれしいことに並盛り、大盛り、特盛りが880円と同じ値段。

お客さん

「麺の量を増やしても値段が変わらない。すごくありがたい」

ラーメン1杯が“1000円の壁”を超える中、“コスパ”の良さで人気となっているのです。

中でも、最大の魅力が、卓上に並ぶ多彩な調味料。にんにくやお酢、ラー油。ほかにも粉魚粉やカレー粉など、自分好みの“味変”を楽しむことができるのです。

油そば専門店 ぶらぶら 横浜本店 関谷英展代表

「順調に店舗数は増やせている。880円の価格で満腹になって帰ってもらえるのがうれしい」

大手グルメサイト「食べログ」では、この5年で油そば・まぜそばの店舗数は約2倍に拡大。

“汁なし”人気は、食卓にも広がっています。都内のスーパーでは、冷凍の汁なし麺をまとめ買いする人が。

カップ麺コーナーにも“汁なし麺”がずらり。汁がないからこそのメリットも。

子どもが汁なし麺好き

「うちの息子もまぜそばがすごく好きで。食べやすいのかも、熱くないから。ラーメンよりまぜそばの方が好きみたい」

会社の昼食に購入

「（ラーメンの）汁があまり会社では流せないので、（汁が）ない方が洗う手間もないですし」

スーパーの担当者も“汁なし派”。

コモディイイダ SV統括部長 大塩隆一さん

「（汁なし麺）私も実際に食べているけど、ジャージャー麺も千切りのキュウリを入れて、今一度まぜまぜをすると“アレンジ”もアイデア次第でいろいろ広がるなと。まぜまぜですね」

冷凍の「汁なし担々麺」は、去年と比べ売り上げは2倍以上。カップ麺の「油そば」も、1.5倍ほどに伸びているといいます。

■とんこつラーメン店から…油そば店に“業態変更”

物価高の中、大胆な決断をしたお店もあります。

麺は中太ちぢれ麺と、ストレート麺の2種類から、油も2種類から選べるこだわりの「油そば専門店」。実は…。

油そば専門店 麺と油 工藤拓也代表

「元々とんこつラーメン屋さんを経営」

去年11月までとんこつラーメン店でしたが、油そば専門店に“業態変更”。とんこつラーメンは1杯950円でしたが、油そばを並も大盛りも特盛りも880円で提供しています。

お客さんに安く提供できるようになったワケは…。

油そば専門店 麺と油 工藤拓也代表

「スープを炊かなくなった。手間だったり人件費がカットできた。（1か月）30万円前後は（コストカット）できました」

ほかにも、ガス代などコストカットできた分は、黒ウーロン茶などのドリンク飲み放題でお客さんに還元。

◇