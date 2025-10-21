ファッション誌『SPUR』の公式SNSにて、RIIZE（ライズ）のWONBIN（ウォンビン）の撮影メイキング映像と“うさにゃんポーズ”のコメント動画が公開された。

【動画】RIIZEウォンビンのモノクロ爆イケビジュ＆「うさにゃんです」【写真】RIIZE『SPUR』3種類の表紙カット【動画】ショウタロウ、ソンチャン、ウンソクのコメント

RIIZEは、10月23日に発売される同誌12月号の表紙を飾る。

『SPUR』のSNSでは、メンバーによる発売日までのカウントダウン動画を毎日公開中。これまでにSHOTARO（ショウタロウ）、SUNGCHAN（ソンチャン）、EUNSEOK（ウンソク）のコメント動画がアップされている。

ウォンビンは、センター分けの黒髪に、表紙カットで着用している白シャツ×黒ジャケット姿で登場。袖と襟から伸びるリボンやレザーベストがアクセントになった、セクシーでモードなスタイリングを披露した。

「こんにちは、RIIZEのウォンビンです」という挨拶のあと、映像は撮影中のモノクロメイキングへ。黒縁メガネをかけた知的な表情、頬杖をつく美しい横顔など、シックでアンニュイなムードを放つウォンビンの姿が映し出される。

再びコメント映像に戻り、SPURの公式キャラクター“しゅぷるん”の人形を手にしたウォンビン。「かわいいねぇ～」と低音で呟いたあと、片手でウサギの耳を作りながら「うさにゃん（ウォンビンのキャッチフレーズ）です」とポーズ。「発売まであと3日！うさにゃんウォンビンでした！」と、はにかんだ笑顔を見せ、最後は手を振りながら再び“うさにゃんポーズ”で締めくくった。

SNSでは「完璧ビジュ！！」「かわいいとセクシーが入り混じってる」「かわいいのはあなたです…」「自認うさにゃん、助かる」「日本語の発音上手！」「あかん、やられる」といった熱い反応が相次いでいる。

