リーグ優勝決定シリーズで衝撃の3発

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ（WS）進出を決めた。投打二刀流で出場した大谷翔平投手は、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。3発目の記念球をキャッチしたファンは「売る」と明言している。米放送局が伝えている。

米カリフォルニア州地元局「KGO-TV」公式YouTubeチャンネルは19日（同20日）、大谷の3発目のボールをゲットしたファンにインタビューした映像を公開した。幸運に恵まれたのは、デビッド・フローレスさん。「ドジャースの帽子をかぶって、全身カモフラージュ柄だった。だからボールをキャッチできたのかもしれない。誰も僕に気づかず、ボールがまっすぐ僕のところへ飛んできたからだ」と当時を回顧した。

プロのボクシングコーチをしているフローレスさん。「携帯電話が鳴りやまない。ずっと鳴り続けているよ」と驚きつつ、「人生でこんなことが自分に起こって、とても嬉しい」と語った。しかし、ボールについては「大変恐縮だが、このボールを売ろうと考えている」と告白。同局の記事によると、家族のために世代を超えて財産を築きたいのだと明かしたという。

大谷の記念球は、過去に何度もオークションに出され高額で落札されている。昨季、米大リーグ史上初めて年間「50本塁打、50盗塁」を達成した50号ホームランボールは439万2000ドル（約6億6320万円＝当時、手数料込み）で落札。フローレスさんも高額での取引を願っているようだ。

同局の記事によると、スポーツ記念品などを専門に扱う米有名オークション企業「SCPオークション」のマイケル・キーズCOOは、「初期評価は300万（約4億5000万円）、400万（約約6億円）、500万ドル（約7億5000万円）以上」と査定しているという。



