マットレスのヘタりを防ぎ“極上の眠り”を取り戻す方法

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

最高の寝心地をキープする秘訣「ローテーション」

スプリングマットレスに限らず、マットレスは定期的にローテーションしたほうがいいです。

同じ面ばかりを使っていると、特定の場所に圧力が継続してかかり続けるため、ヘタりが早まることもあるからです。

プロの常識、ホテルが実践するメンテナンス術

ローテーションには、上下を入れ替えるやり方と表裏を入れ替えるやり方があります（ゾーニングをしているマットレスでは上下の入れ替え、片面仕様になっているものでは表裏の入れ替えはそれぞれ御法度です）。

スプリングマットレスを導入しているホテルなどの宿泊施設では、だいたい3か月に1度の割合でローテーションをしています。

少しの手間で、愛用のマットレスをいつまでも

自宅で重たいスプリングマットレスのローテーションをするのは大変ですが、腰や膝などに負担をかけない範囲内で、家人に手伝ってもらうなどしてやってみてください。

