待ってた！ 待ってたよーーーッッ！！【ミスド】新作続々♡「お食事系パイ」

ブラックサンダーとのコラボドーナツが注目を集める【ミスタードーナツ】では、朝食やランチにぴったりな「ミスドゴハン」シリーズでも新作を発売。10月1日より期間限定で販売中の「クリーミーパイ」は、お腹を満たす食べ応えと体が温まりそうなクリーミーなソースが魅力です。そこで今回は、これからの時期にぴったりな「お食事系パイ」を紹介します。

王道のパイ生地 × クリームシチュー

「きのことチキンのクリームシチューパイ」。ミスドで人気のサクサクのパイ生地にクリーミーなクリームシチューを詰め込んだ、王道の組み合わせです。クリームシチューと相性抜群なマッシュルーム・まいたけ・チキンが入っています。

ミートソースとホワイトソースの絶妙なバランス

「ミートソースのラザニア風パイ」。完熟トマトのミートソース・マカロニ・ホワイトソースを合わせた、ラザニアをイメージした仕上がりになっているようです。2種類のソースとマカロニ、サクサク食感のパイ生地は、食べ応えがありそう。少し温めることで、いつでもできたての美味しさを楽しめます。

たっぷりコーンで甘み際立つ

コーンの甘みがぎゅっと詰まった「つぶつぶコーンクリームパイ」。コーンクリームフィリングには、スーパースイートコーンを使っているので甘みがたっぷり。大人はもちろん、子どもも大好きなコーンの甘さを堪能できます。@ftn_picsレポーターHaruさんも「めっちゃ美味しーーーっ！！」と大絶賛です。

食後のデザートは焼きチョコドーナツで

お食事パイでお腹を満たしたら、別腹のデザートも楽しんでみては？「衝撃！？ 焼きチョコブラックサンダーキャット」は、ネットオーダーでのみ購入できる限定ドーナツ。ネコ型のオールドファッションにココアクッキーやチョコフィリングをトッピングし、さらにチョココーティングを重ねています。仕上げにオーブンで焼き上げているため、チョコレートの香ばしさとザクザク感が増した美味しさを楽しめそう。

これからの季節に何度も食べたくなりそうな【ミスタードーナツ】の「お食事系パイ」。朝食やブランチなどさまざまなシーンにぴったりなクリーミーパイ3種は、いずれも2026年3月下旬まで販売予定です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる