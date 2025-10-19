この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」の主婦YouTuber・shinoさんが、「【ダイソー&セリア】私が求めていたのはコレですわ…‼︎‼︎ 収納&便利グッズ#71 Japanese $1 Store Products From Daiso_Daiso hacks」と題した動画を公開。今回も100均で見つけた収納や便利グッズを、実際に使いながら徹底紹介した。

動画冒頭では、「見つけた瞬間飛びついた収納グッズや便利グッズ」をテーマに、ダイソーやセリアで買い集めたアイテムを次々とレビュー。特にshinoさんが絶賛したのは、ダイソーで販売されている仕切り板補助スタンドだ。「これはいいよ。しっかりとグッと掴んでくれる。ほら、動かなくしてくれるのよ。おー！いいんじゃないこれ」と感動しながら実際に設置を実演。さらに「ダイソーのものの方が好きなんだよな。すぐこういうのってポキッと折れちゃうじゃない？でもこれは結構しっかりしてるから折れないのよ。それがダイソーのいいところ」と耐久性にも太鼓判を押した。

また、数ある収納アイテムの中で「これだったらさ下にヤモリグリップとかつければ便利そう」と使い道を語り、「コスパもいいじゃん。6個入りだよ」とお得感にも触れた。実際に家のシキリータで試してみた結果、「私は仕切り板を使うときはこれからこれを必ず使おうと思います」と力強く宣言。「いろいろ工夫ができて収納が楽しくなりそう」と、その満足度の高さを伝えた。

さらに、レシート管理に便利な「電表差しパンチタイプ」や、「洗濯物が一度に外せるピンチハンガー」「液晶画面用クリーナー」など、気になった最新人気商品を次々レビュー。それぞれの使い心地や注意点、「片付けが苦手な私にもめちゃくちゃいいなと思いました」「足りない部分はヤモリフリップなどで補強できそう」など主婦ならではのリアルな視点とともに紹介した。

ラストは、チャンネルのアイキャッチ画像が視聴者・つゆさん作のイラストに変わったエピソードを、感謝の気持ちを込めて紹介。「まさか送ってくれるなんて思ってもないから、めっちゃ嬉しい」と喜びを語り、「これからも100均購入品紹介や、主婦の日常を発信していきます」と前向きに締めくくった。

YouTubeの動画内容

20:01

視聴者が描いたアイキャッチイラストに感動！
21:07

イラストを使わせていただきました＆感謝のメッセージ
22:33

チャンネルのお知らせ・次回もお楽しみに

