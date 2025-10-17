この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された『【LINE ギフト 質問】LINEギフトを送信したのに相手が気づかなかったらどうなる？』の動画で、LINE専門家のひらい先生が、LINEギフト利用者からの疑問について詳しく解説した。動画の冒頭、ひらい先生は「LINEギフトを送っても、受け取り人が気づかなかったり拒否されたらどうなるの？」というユーザーの不安を紹介。「いや、もったいないじゃんって」と本音を漏らしつつ、LINEギフトの基本的な仕組みを丁寧に説明した。



まず、LINEギフトは「eギフト」と「配送ギフト」の2種類があるとし、電子チケット型のeギフトは「取引が完了した時点でキャンセルや返金、送り先変更は不可」と明言。例として「スタバのチケットをAさんに送ったとして、Aさんが気づかなくても取引完了後はキャンセルできない」とのことで、「この点はご注意ください」とユーザーに呼びかけた。また取引が完了していない状態（支払い期限やメッセージ送信期限が過ぎていない状態）の場合には「自動キャンセルになる場合もある」と付け加えた。



さらに「配送ギフト」については「キャンセル対応はショップごとに異なるため、購入先に問い合わせる必要がある」とし、「キャンセルできるかどうかはショップ次第」と注意を促した。



また視聴者から寄せられた「スタバの500円チケットを送ったけど使ってもらえたか分からない」「通知は来るの？」との問いには、「使用通知は来ないが、ギフトのURLの詳細ページで『ご利用済み』か確認できる」と実用的なアドバイス。「せっかく送ったものが使われないともったいない」と送り主の気持ちにも共感を見せつつ、「友達との関係づくりやちょっとしたプレゼントとしてLINEギフトは最適」と勧めた。



加えて、「配送ギフトの宛先入力で住所や名前が相手に知られるのでは？」という“個人情報バレ問題”についても「通知はされない、住所はバレない」と断言。「LINEの最大の強みは、トークだけの繋がりでも個人情報を明かさずギフトを送れること」とLINEギフトの安全性もアピールした。



最後にひらい先生は「LINEギフト未体験の方も、LINEアプリから手軽に使えるのでぜひチェックしてほしい」と呼びかけ、「別動画でも解説中」と締めくくった。LINEギフト利用時の気になる疑問について、視聴者に寄り添った実用的な解説が印象的な動画となっている。