ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。初回先頭の打席ではスタンドから大歓声が上がる中、右翼線に三塁打を放ち、直後に先制のホームを踏んだ。これが球団史上、実に48年ぶりの記録を生んだという。

大谷は左腕アシュビーがカウント1-2から投じた外角低めのスライダーを叩き、右翼線を抜く鋭い打球を放った。快足を飛ばして三塁を陥れると、スタンドの声援はさらに大きくなった。直後、ベッツの適時二塁打で生還している。

大谷はこのポストシーズン、打率.147という不振の中での試合。苦しむ姿にファンからはSNS上で「大谷をスタンディングオベーションで迎えよう」という呼びかけがなされ、1万以上の“いいね”を集めていた。ファンからの期待に応えてみせた。

MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のXで、ポストシーズンでの先頭打者三塁打はドジャース史上3例目だと紹介。直近は1977年ワールドシリーズ第5戦のデービー・ロープスで48年ぶりとなる。



（THE ANSWER編集部）