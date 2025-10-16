えなこ、ロングヘアで別人級に激変 ファンも驚き「なんか別人みたい」「髪が長いスタイルもかわいい」
コスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこが、16日にインスタグラムを更新。髪を伸ばしたことを報告する近影を公開すると、ファンから「かわいすぎ！」と絶賛の声が相次いだ。
【写真】えなこ、ロングヘアでイメージ激変もやっぱりかわいい
直近の投稿ではショートカットが多かったえなこが「秋だから久しぶりに髪長くした」とし公開したのは、パーカー姿でくつろぐオフショット。胸元まで届くほど長く伸びた髪はゆるくウェーブがかかっており、普段のキュートな印象から一変、大人っぽい雰囲気をかもしている。
ロングに激変した彼女を見たファンからは「なんか別人みたい この感じも好き」「髪が長いスタイルもかわいい」「えなこりんロングも似合ってる 可愛い」などの声が上がっている。
■えなこ
1994年1月22日生まれ。愛知県出身。コスプレイヤーとして雑誌グラビアへの登場や写真集の出版などを行う一方、モデル、声優、タレントとしても活躍。2019年には衣装ブランド「Par la magie -パルラマジ-」を立ち上げ、翌年には内閣府からクールジャパン・アンバサダーに任命されている。
引用：「えなこ」インスタグラム（@enakorin）
