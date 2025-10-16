【Numbers to know】DIGIDAY編（10/9〜10/15）：検索の主役が AI に オムニコムが示す次世代GEO戦略 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月9日（木）〜10月15日（水））注目した数字をご紹介します。
25％
検索の25％がAI経由に オムニコムが示す「GEO時代」の新現実オムニコムメディアグループは、検索全体のうちAI検索が25％に達したとする調査結果を発表した。生成AIの普及により、消費者の「質問」中心の行動が加速し、従来の検索プロセスは崩壊しつつあるという。同社はブランドに対し、生成エンジン最適化（GEO）を軸に「AIが読むコード」と「信頼性あるコンテンツ」への転換を提唱した（digiday.jp）。
60％増
ウィスカー、ニュースチャネル広告費を前年比60％増にペットケアブランドのウィスカーは、ニュース主導型チャネルへの広告費を前年比約60％増加させたと発表した。Fox、CNN、ブルームバーグなどのメディアにも積極的に出稿し、「モーメント・オブ・リリーフ」キャンペーンを展開。ブランドセーフティよりもオーディエンス接点を優先し、全方位的な広告戦略を取っていることを示した（digiday.jp）。
3億ドル