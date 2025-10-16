【ライブドア大調査】賛否真っ二つ！ 自転車“青切符”をめぐる読者のリアルな声
2026年4月から、自転車の交通違反に「青切符」が導入されます。
対象となるのは、信号無視やスマホ運転などの危険行為。こうした違反に対して反則金が科されるようになります。今回のアンケートでは「必要」という声と「やりすぎでは」という懸念が真っ二つに分かれる結果となりました。
さらに「制度自体を知らなかった」という人も一定数おり、認知度の低さも明らかに。一方で、9割以上が「危ないと感じた経験がある」と回答しており、制度導入とあわせて環境整備や教育の必要性が強く求められていることが浮き彫りになりました。
「制度を知っていた」と答えた人は全体の68％。一方で「時期までは知らなかった」が27％、「制度自体を知らなかった」が5％にのぼり、認知度には大きな差がありました。
「知っていた」と回答した人の多くはテレビやネットニュースで見聞きしており、ただ「導入時期までは把握していなかった」という声も目立ちます。
一方で「制度自体を知らなかった」と答えた人からは、「自転車にも青切符があるとは知らなかった」「もっと周知が必要では」といった驚きや不満の声も寄せられました。
「賛成」「どちらかといえば賛成」は208人、「反対」「どちらかといえば反対」は253人と、賛否は拮抗しつつも反対派がやや多い結果となりました。
賛成派からは「マナーの悪い自転車が多く取り締まりは必要」「事故を減らせるはず」といった安全面を重視する声が目立ちます。一方で反対派は「生活の足に罰金は重すぎる」「まずは教育や道路整備が先」と、制度だけが先行することへの懸念を訴える人が多く見られました。
制度の意義を評価する声と、現実的な運用や生活への影響を不安視する声がせめぎ合っている様子がうかがえます。
「よくある」248人、「たまにある」173人と、90%以上が「危ないと感じたことがある」と答えました。身近な移動手段である一方で、日常の中にヒヤリとする瞬間が多いことがうかがえます。
回答では、「歩道を高速で走る自転車に恐怖を感じた」という声や、「信号無視・逆走などのルール無視を目にする」という意見が目立ちました。中には「子どもがスマホを見ながら運転していてヒヤリとした」といった具体的なエピソードもあり、自転車利用があまりにも身近なだけに、危険が生活のすぐそばにあることを示しています。
こうした日常的な“危なさ”の積み重ねが、制度導入を支持する声の背景になっている一方で、「取り締まりだけで本当に安全は保てるのか」という疑問を抱く人も少なくありません。
「交通安全に役立つ」と答えた人は168人（36％）。一方で「役立たないと思う」は136人（29％）にのぼり、さらに「どちらともいえない」が156人（33％）と最も多く、全体として慎重な見方が目立ちました。
制度を「役立つ」と見る人は、「青切符の導入によって違反への抑止力が働く」「繰り返しの危険行為が減るはず」と、一定の効果に期待を寄せています。一方で「役立たない」と答えた人からは、「警察がどこまで取り締まれるのか疑問」「現場で運用しきれなければ意味がない」と、制度の実効性を懸念する声が多く上がりました。また、「どちらともいえない」と答えた人の中には、「制度そのものは理解できるが、環境整備や教育が追いつかなければ形だけで終わる」と冷静に見つめる意見も見られます。
「最初のうちは切符のオンパレードになりそうだが、徐々に浸透していくと思う」と期待を寄せる声がある一方で、「警察が十分に動けなければ形骸化するだけ」との指摘もあり、賛否の間には現実的な課題への共通認識もうかがえました。
子どもの通学で自転車を使うと答えた人は43人にとどまりました。しかし自由回答には、「暗い時間の走行が危険」「車道と歩道の間を走るのが不安」といった切実な声が並びました。
日常的に子どもが自転車を利用する家庭にとっては、反則金の是非よりも「どうすれば安全に通学できるか」が最大の関心事。制度導入だけでなく、通学路の整備や子ども向けのルール教育など、生活に根ざした対策が求められていることが浮き彫りになりました。
「今後、自転車利用をより安全にするために取り入れてほしい施策」を尋ねたところ、最も多く寄せられたのは自転車専用レーンの整備を求める意見でした。
「車道を走るよう言われても、白線すらない道では危険」「都心部と地方で整備状況に差がありすぎる」といった声が目立ち、道路環境そのものへの不安が根強いことがわかります。
また、交通ルール教育の徹底やヘルメット着用の義務化を求める意見も多く見られました。
「取り締まりより教育が先」「マナーを守る意識づけが必要」といった回答からは、制度だけに頼らず“人の意識”を変える必要性を訴える姿勢がうかがえます。一方で、「自転車にも免許制度を」「違反への罰則をもっと厳しく」といったルール強化を求める声もありました。
その背景には、「実際には守られないのでは」「取り締まりが形だけにならないようにしてほしい」という現実的な懸念があります。
アンケートからは、「制度自体は必要だが環境整備や教育が伴わなければ意味がない」という意見が多数寄せられました。危険な経験を持つ人が9割を超えたことは、現状のままでは事故リスクが高いことを示しています。
「反則金」導入はゴールではなく、安心して自転車を利用できる社会をつくるための出発点。今後は道路整備や教育をどう進めていくかが、大きな課題となりそうです。
アンケート概要
調査期間：2025年9月
実施方法：Googleフォーム（X投稿内）
有効回答数：466件
