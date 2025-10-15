

佐藤三兄弟

SNS総フォロワー数約330万人の佐藤三兄弟(綾人・颯人・嘉人)が、14日放送の日本テレビ系バラエティー番組『踊る！さんま御殿!!』（午後8時〜）に出演した。

今夏の「双子・三つ子大集合SP」での初出演から間を空けず、2度目の出演を果たしたことで、バラエティ界での彼らへの注目度の高さを示した。

「一円も無駄にしない！節約が染みついた有名人SP」と題された今回、佐藤三兄弟は、三つ子ならではのリアルな共同生活における驚きの節約術を披露し、スタジオを大いに盛り上げた。

特に大きな話題となったのは、テーマ「他人から見たら変！？私だけの節約ルール」の中で明かした、カップラーメンの残った汁を再利用した「超簡単アレンジ料理」である。

カップ麺の残った汁に卵を加えて作るそのレシピは、明石家さんまから「俺、今日絶対やるよ」と絶賛され、他のゲストからも興味津々の反応を引き出した。

SNSでは、「2回目の出演嬉しい！」、「面白かった」、「茶碗蒸し作ってみたい」など盛り上がりをみせた。

本番組では、節約生活を送る彼らだからこそのユニークなエピソードが次々と飛び出し、等身大の魅力と親しみやすさを発揮した。

2026年1月11日には、初のワンマンイベントも控えている。

佐藤三兄弟プロフィール

SNS 総フォロワー数330 万人を誇る一卵性三つ子。一卵性三つ子を活かした息ぴったりのアクロバットパフォーマンス『シンクロアクロバット』がSNSで話題を呼ぶ。その注目度の高さから、バラエティ番組にも多数出演し、活躍の場を広げている。また、2022年タイの観光大使、2024年厚生労働省「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーターに就任。現在は世界に男子新体操を広めるべくパフォーマーとして、SNSやテレビなどさまざまなメディアで活動中である。近年は初の写真集「佐藤三兄弟1st写真集 Mirrors」を発売、初のオリジナル楽曲「Change My Life」をデジタルリリースするなど、アーティストとしての活動も始動。2026年1月11日には、神田明神ホールにて初のワンマンイベントが行われる。