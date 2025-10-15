±¿Å¾¤Î71ºÐÃË¤Ï¡ÈÇ§ÃÎ¾É¡É¤«¡Ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÃË½÷3¿Í¤Ï¤Í¤Æ½÷À1¿Í»àË´¡Ä¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇµÕÁö¡¦¿®¹æÌµ»ë¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¡¡
¤±¤µ¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹âÎð¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬²£ÃÇÃæ¤ÎÃË½÷3¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¤³¤Î¤¦¤Á½÷À1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ40Ê¬º¢¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÃæÂ¼¶èÌ¾±ØÆî1ÃúÌÜ¤Î²¼¹°æÄ®¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤¿¡£
30Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢
¤³¤Î¤¦¤Á50Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÌ¾Å´¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤äÃó¼Ö¾ì¤Î½ÐÆþ¸ý¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆþ¤ê¸ýÂ¦¤Î¼ÖÀþ¤òµÕÁö¤·¡¢¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ²£ÃÇÃæ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿71ºÐ¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£