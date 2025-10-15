＜ハッピーセット＞10月17日（金）〜 「トムとジェリー」誕生85周年！ドタバタ劇がおもちゃに
10月17日（金）からのハッピーセットは「トムとジェリー」と「パンどろぼう」です。
ハッピーセット®「トムとジェリー」は、子どもが夢中になれるおもちゃが全6種類！
世界中で長く愛され続けている人気アニメ「トムとジェリー」。今年で誕生85周年を迎えることを記念して、あのドタバタ劇をモチーフにした楽しいおもちゃがハッピーセットに登場します。今回のハッピーセットでは、手で転がして遊べるおもちゃや、テーブルゲームを楽しめる全6種類がラインナップ。子どもたちが夢中になれる仕かけがたくさん詰まっています。
【スポーツカーでゴー！タフィー】
下にローラーがついていて、手で転がして遊べます。首の向きを変えると、進む方向も変わります。
【ジェリーとえあわせゲーム（ジェリーとしんけいすいじゃく）】
12枚のチーズカードの中から同じ絵のペアを集めて遊びます。ジェリーの顔のケース付き！
【しわくちゃになっちゃった！トム】
アニメの名シーンをモチーフにしたおもちゃ。手転がしで遊べるローラー付きです。
第2弾：10月24日（金）〜10月30日（木）
【ジェリーとバランスゲーム】
三角や四角のチーズカードを交互に積み上げて、バランス勝負！ 家族や友達と楽しめそうです。
【ジェリーとさんもくならべ】
イチゴとチーズのコマを使った三目並べです。先にタテ、ヨコ、ナナメのいずれか1列に自分のコマを並べた方が勝ち！ どこに置けば勝てるかな？ と考えながら遊べます。
【うきわでスーイスイ！トム】
水着姿でリラックスしたトム。こちらも手転がしで楽しめるローラー付きおもちゃです。
第3弾：10月31日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
今回のハッピーセット®「トムとジェリー」は、トムとジェリーの世界観を再現したものばかり！ 楽しく遊びながら、考える力や手先の器用さを育めるのもうれしいポイントです。
もう一つのハッピーセット®「パンどろぼう」も楽しさ満載です。そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「トムとジェリー」】
■販売期間：2025年10月17日（金）〜約4週間（予定）
■種類：おもちゃ全6種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量のご注文もご遠慮ください。
TOM AND JERRY and all related characters and elements © ™ Turner Entertainment Co. (s25)
