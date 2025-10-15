＜ハッピーセット＞10月17日（金）〜　「トムとジェリー」誕生85周年！ドタバタ劇がおもちゃに

10月17日（金）からのハッピーセットは「トムとジェリー」と「パンどろぼう」です。

ハッピーセット®「トムとジェリー」は、子どもが夢中になれるおもちゃが全6種類！

世界中で長く愛され続けている人気アニメ「トムとジェリー」。今年で誕生85周年を迎えることを記念して、あのドタバタ劇をモチーフにした楽しいおもちゃがハッピーセットに登場します。今回のハッピーセットでは、手で転がして遊べるおもちゃや、テーブルゲームを楽しめる全6種類がラインナップ。子どもたちが夢中になれる仕かけがたくさん詰まっています。

第1弾：10月17日（金）〜10月23日（木）

スポーツカーでゴー！タフィー】





下にローラーがついていて、手で転がして遊べます。首の向きを変えると、進む方向も変わります。

【ジェリーとえあわせゲーム（ジェリーとしんけいすいじゃく）】





12枚のチーズカードの中から同じ絵のペアを集めて遊びます。ジェリーの顔のケース付き！

【しわくちゃになっちゃった！トム】





アニメの名シーンをモチーフにしたおもちゃ。手転がしで遊べるローラー付きです。

第2弾：10月24日（金）〜10月30日（木）

【ジェリーとバランスゲーム】





三角や四角のチーズカードを交互に積み上げて、バランス勝負！　家族や友達と楽しめそうです。

【ジェリーとさんもくならべ】





イチゴとチーズのコマを使った三目並べです。先にタテ、ヨコ、ナナメのいずれか1列に自分のコマを並べた方が勝ち！　どこに置けば勝てるかな？　と考えながら遊べます。

【うきわでスーイスイ！トム】





水着姿でリラックスしたトム。こちらも手転がしで楽しめるローラー付きおもちゃです。

第3弾：10月31日（金）〜

第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。

※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。

今回のハッピーセット®「トムとジェリー」は、トムとジェリーの世界観を再現したものばかり！　楽しく遊びながら、考える力や手先の器用さを育めるのもうれしいポイントです。

もう一つのハッピーセット®「パンどろぼう」も楽しさ満載です。そちらもぜひチェックしてくださいね。

【ハッピーセット「トムとジェリー」】

■販売期間：2025年10月17日（金）〜約4週間（予定）

■種類：おもちゃ全6種

※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。

※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。

※画像はイメージです。

※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。

※食べきれない量のご注文もご遠慮ください。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © ™ Turner Entertainment Co. (s25)

　編集・千永美