この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人手不足でも利益を出すには発想の転換を

あなたの会社がなぜ赤字か本当に知ってますか？一瞬で答えられないなら赤字社長が確定なので、今すぐ見て勉強してください。

1億程度では中小企業には全く余裕がありません。今すぐ現実を知って対策してください。

赤字垂れ流しで地獄状態。いつ潰れてもおかしくないダメ会社は金融機関からどんな対応されるのか？

【注意】倒産する会社の社長がやっていること7選。生き残る企業はコレをやっています！

自転車操業から抜け出す社長が必ずやっていることを経営のプロが徹底解説します。

チャンネル情報

中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun