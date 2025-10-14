人がいなくても全く問題なし!_ 社長がこの5つを実践すればいくらでも会社の売上・利益は上がります。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」
」の動画『人がいなくても全く問題なし! 社長がこの5つを実践すればいくらでも会社の売上・利益は上がります』にて、“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏が登場。市ノ澤氏は、人口減少が止まらない日本の中小企業経営者に向け、「人手不足を何とかしようとするより、“人手不足でも儲ける”という発想に切り替えた方が良い」と独自の見解を述べた。
市ノ澤氏は冒頭で「人手不足の解消を目指すのはもう無理がある」「限られた人材の奪い合いを延々とやっても全員が幸せにはなれない。現実を直視すべき」と指摘。日本商工会議所の調査では、68％もの中小企業が人手不足を回答しており、「誰もが知っている大手ならまだしも、中小は今後ますます人を確保しにくくなる」としながらも、「人手不足でも会社が儲かる方法がある」と断言した。
その具体策として市ノ澤氏は、①自動化の徹底、②無駄な固定費カット、③数字の従業員共有、④“残業を評価しない文化”の徹底、⑤業績連動型賞与の導入、の5つを強調。特に「自動化できる業務は無料システムでもどんどん自動化すべき」「日程調整や会計など、今やAIツールやGoogleカレンダーの活用でコストも工数も激減できる」と実例を交えてアドバイス。「人件費払うより数百円のツール利用が圧倒的に安上がり。なぜ入れないのか」と訴えた。
さらに、過剰な固定費やサブスク契約の見直しを定例化するべきだと説き、「社長が経費の細かい内訳を毎月チェックし、不必要なものは徹底的に精査せよ」と指摘。数字についても「利益の中身を社長だけでなく従業員にも開示し、経営者と同じ目線を持たせることこそが会社の成長・黒字化の近道」と明言する。「業績を従業員と共有し、賞与の原資となる利益をどう生み出すか“全員で”考える会社は強い」。
特に、「残業を評価する旧来型の日本社会」には警鐘を鳴らし、「ただ仕事が遅いだけで評価される環境では会社が強くならない」「与えられた仕事を与えられた時間でこなすだけの“従業員感覚”から脱却し、経営者的視点を持たせれば劇的に生産性は上がる」と断言。「少人数でも高収益を可能にするのがこれからの時代だ」と力を込めた。
最後に市ノ澤氏は「黒字経営を実現したければ、従業員にも経営者感覚を。利益を最大化するには、みんなが“会社のため、お客様のため”を考える集団になることが必要不可欠」と改めてメッセージ。視聴者に「今こそ現状を見直し、ぜひ黒字経営の道を一緒に歩んでいこう」と呼びかけ、動画を締めくくった。
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun