¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀäÂÐNG¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»Ä½ë¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤ÆüËÜÎóÅç¡£ËèÆüÄê»þ¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÈè¤ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¿¦¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤ÈÆ±Î½¤«¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¤ä¤ë¤È°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼è°úÀè¤Ø¤â¿®Íê´¶¤òÍ¿¤¨¡¢»Å»ö¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ëµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÃËÀ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈ¯¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦3¤Ä¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¦¥È¤Ê»öÎã¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤â¼«¤º¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¿²¥°¥»¡×¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¤¦¤Á¤À¤±
¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤Ç¤¹¤¬¡Ö¿²¥°¥»Æ¬¡×¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£¿²¥°¥»¤Î¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ±ð´¶¤ò¼º¤¤¡¢·Á¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¿²¥°¥»¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»Ò¶¡¤Î¤¦¤Á¤À¤±¡×¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¡Ä
¢¼ã¼ê¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¥á¥ó¥º¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¡Ö´Ú¹ñÉ÷¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
´é¤¬±£¤ì¤ÆÉ½¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÉÝ¤¬¤é¤ì¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤â¤·¤Æ¤¿¤é¡¢°õ¾Ý¤ÏºÇ°¡£ÆÃ¤Ë¼ã¼ê¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÏºÇ°¤ÎÁêÀ
¤³¤Á¤é¤â¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÄ¹¤¤¶ßÂ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¶ßÂ¡×¤¬¶ß¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤ÏÉ¬»ê¡£
¥ª¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¡¢ÉÔ·é¤Ê°õ¾Ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¡Ö¿®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡×¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤Ê¤¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¿²¥°¥»¡×¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¤ä¥¦¥ë¥Õ¤Ï¤ªÞ¯Íî¤À¤«¤é¹¥°õ¾Ý¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¡×¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¼è°úÀè¤Ï¥³¥Á¥é¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
½éÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤¬Á±ÎÉ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ñÙ¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äó°Æ¤µ¤ì¤¿°Æ·ï¤ÏÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë³°¸«¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¡×¤Ï¿®ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ì¡¼¥Ê¡¦¥¹¥³¡¼¥°¥Û¥ë¥à»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¡×¤Ç¿Í¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¶»Ï»þÂå¤«¤é¿Í´Ö¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀ¸Â¸¤Îµ¡Ç½¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½¸Íî¤Ë¤ª¤â¤à¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¡ÊÉô³°¼Ô¡Ë¡×¤¬Å¨¤Ê¤Î¤«Ì£Êý¤Ê¤Î¤«¤òÂ¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÉôÂ²¤ÎÂ¸Â³¤Ë´Ø¤ï¤ë»à³èÌäÂê¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤È¥Á¥°¥Ï¥°¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¿Í¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤Î¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢±Ä¶È²ó¤ê¤Ê¤É¤Ç¼è°úÀè¤òË¬Ìä¤¹¤ëºÝ¤Ï¡ÖÉô³°¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¡áÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤³¤È
¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¤¹¡£
Á°²óµ»ö¡Ò½÷À¤¬ÃËÀ¤Ëµá¤á¤ë¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡Ä·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤Û¤É¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡×¤Î¥á¥¬¥Í¤Î·Á¡Ó¤Ç¤â¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤Ï±ÒÀ¸ÌÌ¤Ç¤ÎÀ¶·é¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖÁê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤ê¡á¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¶»Ï¿Í¤â¡ÖÉÔ·é¤Ê¿Í¡á´í¸±¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥´¥ê²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ëÌµÍê¤ÎÌ±¤Ë¤ÏÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÎéµ·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿È¤Ê¤ê¤ò¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢°¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¤ËÆ§¤ß¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª´«¤á¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¡×¤«¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡×
¤Ç¤Ï¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡×¤«¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ëÄøÅÙÄ¹¤µ¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¡£
¡¡Ö¤ª¤Ç¤³¡×¤È¡ÖÈýÌÓ¡×¤¬¸«¤¨¤ëÁ°È±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¢2¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È
£±ð¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½4¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¶·é´¶¤¢¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¤ª¤Ç¤³¡×¤È¡ÖÈýÌÓ¡×¤¬¸«¤¨¤ëÁ°È±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
´é¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤ª¤Ç¤³¡×¤È¡ÖÈýÌÓ¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ç¤³¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÍÄ¤¤¡×¡Ö°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤³¤¬½Ð¤ë¤È¡ÖÂç¿Í¡×¡ÖÀº×û¡×¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ç¤³¤¬±£¤ì¤ëÁ°È±¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¡ÖÈýÌÓ¡×¤â±£¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÈýÌÓ¡×¤Ï´é¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ½¾ð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¡Ö°Å¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×°õ¾Ý¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áê¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈýÌÓ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢ÈýÌÓ¤ò½Ð¤¹¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Á°È±¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢·ä´Ö¤«¤éÈýÌÓ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢°õ¾Ý¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤³¡×¤È¡ÖÈýÌÓ¡×¤¬½Ð¤ëÁ°È±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£´ÊÃ±¤Ë¥¥Þ¤ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¢¥ï¥¶¡×
¢2¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È
¿¤Ó¤¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÀ¶·é´¶¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÌÓ¤Ï1¥«·î¤Ë1cm¤Û¤É¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥º¥Ø¥¢¤ÏÄ¹»ý¤Á¤ò¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¼ª¼þ¤ê¡×¤È¡Ö¶ßÂ¡×¤Ï¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½6¤Ï¡¢¡Ö¼ª¼þ¤ê¡×¤È¡Ö¶ßÂ¡×¤À¤±¤òÄ¹¤¯ÉÁ¤ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤µ¤Î°ã¤¤¤ÏÂçÂÎ2cm¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦Â¦¤ÎÊý¤¬¡¢¿¤Ó¤«¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Àè½Ò¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤Î2ÅÀ¤òÄ¹¤¯¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸µ¡¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤âÁá¤¤²ò·èºö¤Ï¡Ö¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö´¢¤ê¾å¤²¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿¤Ó¤ë¤ÈÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¼ª¼þ¤ê¡×¤ä¡Ö¶ßÂ¡×¤òÃ»¤¯´¢¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤ËÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¢¤ê¾å¤²¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¡¢´¢¤é¤Ê¤¤Ä¹¤µ¤ÇÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼ª¼þ¤ê¡×¡Ö¶ßÂ¡×¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¤¹¡£
£±ð¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¡Ö¿²¥°¥»Æ¬¡×¤¬¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤·¤Æ±ð´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö±ð´¶¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥¹¡¼¥Ä¤â¡¢¥·¥ï¥·¥ï¤À¤È°õ¾Ý¤ÏºÇ°¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¥Ñ¥ê¥Ã¤È±ð¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ¤ÎÊý¤¬¡¢À¶·é´¶¤¢¤ë¿È¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤¿¥¹¡¼¥Ä¤¬±ð¡¹¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÌ¡×¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö±ð¡×¤È¤Ï¡¢¸÷¤¬È¿¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥·¥ï¥·¥ï¤À¤È¸÷¤ÏÍðÈ¿¼Í¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ó¥º¤Ê¤é¡Ö¥¸¥§¥ë¡×¤Ç´ÊÃ±¤Ë±ð´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥¸¥§¥ë1¤Ä¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬´ÊÃ±¤Ë¥¥Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
±ð´¶¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À°¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï±ð¤Ã¤Ý¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯9·î29Æü¡Ë

Áàºî¥¤¥È¥¦¡Ê¤½¤¦¤µ¤¤¤È¤¦¡Ë
ÈþÍÆ»Õ
Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÈþÍÆ»Õ¡£¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ònote¤Ë¤Æ¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÊÈþÍÆ»Õ Áàºî¥¤¥È¥¦¡Ë