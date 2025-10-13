今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は疲れが出やすいとき。複雑なことが多くて投げだしたくなりそうですが、家族など信頼できる人に協力してもらうと良いでしょう。休める時間をつくったり、たくさんのことを引き受けないようにするのも大事。恋愛面は、友達の相談に乗るなど頼りにされる機会が増えそう。相手のことを思って答えると◎
★ワンポイントアドバイス★
思い浮かんだものは、イラストなどを添えてメモに残してみましょう。書く習慣をつけていくと、副業などにもつながりそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
今週は疲れが出やすいとき。複雑なことが多くて投げだしたくなりそうですが、家族など信頼できる人に協力してもらうと良いでしょう。休める時間をつくったり、たくさんのことを引き受けないようにするのも大事。恋愛面は、友達の相談に乗るなど頼りにされる機会が増えそう。相手のことを思って答えると◎
思い浮かんだものは、イラストなどを添えてメモに残してみましょう。書く習慣をつけていくと、副業などにもつながりそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/