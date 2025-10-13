この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「Uber３連休中日は稼げるの？昨日は爆鳴り高単価でスゴかったが果たして...《ウーバー配達員》」と題した動画で、せーけんわーるどさんが自身の配達稼働の様子やリアルな“稼ぎ”について語った。せーけんさんは、連休中日の経験として「昨日は雨でUber、ロケットともに爆鳴り高単価」と述べ、「平日だと時給1500円で“めちゃくちゃ悲惨”だったが果たして晴れた連休中日はどうなのか」と検証に挑んだ。



冒頭から「本日は連休中日、しかも晴れ」と期待しながらUberとロケットNOWを併用し配達をスタート。実際の配達では「さすが連休中日ですね。平日とは大違いだわ」と、高単価案件やダブル（2件同時配達）が多発。ピーク時には「時給2000円は超えられそう」と発言し、「Uberが4軒2,368円、ロケットNOWが6軒3,720円、合計10軒で6,088円、3時間しないくらいで」というリアルな集計結果も披露された。



コメントでは、ディスコードで共有された他の配達員の体験談も次々登場。「11時間30分で食い込み込み3万円超え」「6時間20分稼働で時給約3,000円」など、地域や稼働スタイルによる“稼ぎのバラつき”も明らかに。「雨が降れば爆鳴り高単価だが、晴れや休日は徐々に単価が下降する傾向がある。結局エリア次第で“2000円台もあれば、1500円程度に落ち着くことも”」と冷静にコメントも添えた。



また、動画後半では「McDonald'sでのモニター表示問題」や「報酬なしキャンセル」「運びやすさ重視の店舗工夫」など、配達員ならではの細かい現場事情・苦労話も視聴者コメントとして紹介。「ダブルの追加で100円って誰が受けるんでしょうか」「走ったのに報酬なしはひどい」といった切実な声、「明日は3連休最終日、ここで稼げるイメージがある」と意欲も滲ませた。



最後には「ロケットNOW名古屋の登録ボーナス告知」もアナウンスされ、せーけんわーるどさん自身も「明日も引き続き頑張っていきましょう」「今日の動画良かったと思ったらグッド＆チャンネル登録を」と前向きに動画を締めくくった。