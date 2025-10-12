タレントの手越祐也（37）が12日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。10年前に57歳の若さで死去した父への思いを語った。

手越は尊敬する父について「早い段階で両親が離婚していて、10年前に父が死去した。急に亡くなったんですね。具合が悪いというふうに言われて、翌日のテレビの収録中に亡くなった」と明かした。

父からは常々「今、やりたいことがあったら動け。夢、会いたい人、行きたいところがあるなら絶対に早く動けよ」と教えられていたといい、手越は「人間っていつ亡くなるかわからない。これやりたい、あれやりたいと思ったことって、いつかやろうじゃ後悔する。亡くなった父が死をもって息子の僕に伝えてくれたのかな」とも語った。

さらに「僕は性格は親父に似ている。車が大好きで、ゴルフも好きでお酒も好きで、女性も好き。完全に父譲り。父はスポーツも好きで、立教大の野球部のエースだった」と明かし、スタジオで親子写真が公開されると、MCの山崎育三郎は「「めちゃくちゃイケメンですね。郷ひろみさんみたい」と驚いていた。