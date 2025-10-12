【神コスパ】3COINSがまた進化してる！絶賛バズり中「キッチンアイテム」3選

便利で実用性の高いアイテムがそろう3COINS。この記事では、今大人気の最新キッチンアイテムを3つ紹介します。

お米もとげる2WAYしゃもじや電子レンジで目玉焼きを作れるアイテムなど、ひとり暮らしの人にも主婦の人にも嬉しい商品ばかりですよ。

使いやすいしおしゃれだし最高だわ...

●米とぎしゃもじ（330円）

回転させると米とぎができる、2WAY仕様の自立式しゃもじ。根元のレバーを切り替えるだけで使えて便利です。しゃもじのパーツは分解して洗うことができ、衛生面も安心。ネイルをしている人や、手荒れが気になる人も安心して米とぎができますよ。

SNSでは「冬とか水が冷たいときに嬉しい」「爪が長いから米とぎが嫌だったけど、使い勝手良くてめっちゃ使える」「最近買って良かったアイテム第一位！」といった感想があがっています。

●オイルスプレーボトル：460ml（550円）

オイル差しとオイルスプレーの2WAY仕様のボトル。片手でサッと使えるので、調理中に手がふさがっている時や手が汚れている時にも便利です。ごま油やオリーブオイルといった粘度の高い油よりも、サラダ油、こめ油といったサラサラとした油で使用するのがおすすめですよ。

SNSでは「スリコのオイルボトル買ってからまじでQOL爆上がりした」「全然液だれしないしスプレーも優秀」「油の減りがすごく減った！健康にも良い気がする」と評判です。シンプルでキッチンに馴染むデザインなのも嬉しいですね。

●目玉焼きクッカー（330円）

電子レンジで目玉焼きが作れる便利な時短アイテムです。作り方はとても簡単で、卵を割り、黄身にフォークや箸で穴を開け、小さじ1の水を加えてレンジで温めるだけ。朝食やお弁当作りに活躍しますよ。カレーやトーストなど、少しトッピングがほしいという時にも使えるので、ひとり暮らしの人にもおすすめです。

「フライパン不要、油汚れなし、かつ時短でゆで卵作るより早い」「蓋と本体がくっついてるのも最高」「ダイエット中で毎日卵を食べる人にもすごいよさそう」とSNSでも話題。使い勝手が良く、毎日気軽に使えるアイテムです。

便利でコスパ良すぎとスリコで話題のキッチンアイテム。店頭でもオンラインショップでも購入できるので、気になるものがあればぜひチェックしてください。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部